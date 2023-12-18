10-річний волонтер з Волині зібрав 70 тисяч на дрони для ЗСУ

Михайло Мельник із села Велимче отримав архієрейську нагороду. Юний парафіянин храму Покрови Пресвятої Богородиці зібрав близько 70 тис. грн на два дрони для воїнів 14-ї механізованої бригади.



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Про збір хлопця оголосив настоятель церкви в цьому селі Ратнівського деканату (Ковельський р-н) священник Дмитро Алій. Віряни активно долучилися й за тиждень зібрали необхідну суму. «Були перекази і з-за закордону, адже є вихідці з Велимча, які живуть у Бельгії, Німеччині, Англії, США, і вони дуже сприяють таким починам», – розповів душпастир.



Збір на дрони далеко не перший у волонтера Михайла. Хлопець усіляко підтримує військових та ініціює нові заходи. «Раніше він збирав нашим захисникам на турнікети, медичні засоби тощо. Відмовлявся від смаколиків, які можна придбати в магазині, натомість кожну гривню беріг для воїнів. Я вважаю, що немалу роль відіграло виховання, прищеплена любов до своєї держави», – каже панотець.



Аби відзначити ці старання, о. Дмитро вирішив привезти Михайлика до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, щоб його благословити. «Архієрей радісно зустрів хлопця. Вони гарно поспілкувалися й Михайло отримав відзнаку від архіпастиря за свою благодійність. Дуже хочу, щоб інші бачили це і брали приклад. Україна живе в нашій молоді, в нашому майбутньому».



На цій ниві Михайлик став проявляти себе після героїчної загибелі на війні у вересні 2022-го жителя с. Велимче Володимира Редьковича. «Він дуже його поважав і любив. Знав, що захисник воював з 2014 року. Після смерті Володимира на харківському напрямку хлопець сказав, що хоче допомогти врятувати нашу країну».



Священник розповів, що збори відбуваються різними шляхами, зокрема, проведенням усіляких лотерей. Парафіянки випікають солодощі та влаштовують акції, таким чином допомагають Збройним силам України. «Ми знову оголосили збір і зараз збираємо кошти на автомобіль для нашого односельчанина, воїна 14-ї бригади, який виконує бойове завдання на курському напрямку».

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