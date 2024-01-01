Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Линника

Миколи Линника.



Про це



"У Підгайцівську громаду прийшла трагічна звістка з фронту. На жаль, маємо ще одну втрату.



1 вересня 2024 р. обірвалося життя військовослужбовця з села Підгайці Линника Миколи Віталійовича, 18.12.1973 р.н.



Щирі співчуття рідним та близьким.



Вічна пам’ять, честь та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя Героя з ВолиніПро це повідомили у Підгайцівській громаді."У Підгайцівську громаду прийшла трагічна звістка з фронту. На жаль, маємо ще одну втрату.1 вересня 2024 р. обірвалося життя військовослужбовця з села Підгайці Линника Миколи Віталійовича, 18.12.1973 р.н.Щирі співчуття рідним та близьким.Вічна пам’ять, честь та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію