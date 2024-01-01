Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Линника

Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Линника
Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Линника.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

"У Підгайцівську громаду прийшла трагічна звістка з фронту. На жаль, маємо ще одну втрату.

1 вересня 2024 р. обірвалося життя військовослужбовця з села Підгайці Линника Миколи Віталійовича, 18.12.1973 р.н.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять, честь та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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