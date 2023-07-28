На Волині вантажівка в’їхала в авто, яке стояло на узбіччі дороги: четверо людей госпіталізували

У Камінь-Каширському районі вантажівка в’їхала в легковик: четверо осіб госпіталізували.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні, 6 вересня, близько 9:20 на автодорозі сполученням Луцьк-Маневичі-Любешів-Дольск, поблизу села Велика Яблунька, 36-річний водій вантажівки Renault Premium здійснив зіткнення з автомобілем Audi-A6, який стояв на узбіччі дороги в попутному напрямку.Внаслідок автопригоди легковик скинуло в кювет. 33-річного водія легковика та трьох пасажирів: 32-річну жінку та двох малолітніх дітей госпіталізували.Попередньо обидва водії тверезі.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини автопригоди.