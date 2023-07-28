На Волині вантажівка в’їхала в авто, яке стояло на узбіччі дороги: четверо людей госпіталізували
Сьогодні, 15:22
У Камінь-Каширському районі вантажівка в’їхала в легковик: четверо осіб госпіталізували.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 6 вересня, близько 9:20 на автодорозі сполученням Луцьк-Маневичі-Любешів-Дольск, поблизу села Велика Яблунька, 36-річний водій вантажівки Renault Premium здійснив зіткнення з автомобілем Audi-A6, який стояв на узбіччі дороги в попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди легковик скинуло в кювет. 33-річного водія легковика та трьох пасажирів: 32-річну жінку та двох малолітніх дітей госпіталізували.
Попередньо обидва водії тверезі.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини автопригоди.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 6 вересня, близько 9:20 на автодорозі сполученням Луцьк-Маневичі-Любешів-Дольск, поблизу села Велика Яблунька, 36-річний водій вантажівки Renault Premium здійснив зіткнення з автомобілем Audi-A6, який стояв на узбіччі дороги в попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди легковик скинуло в кювет. 33-річного водія легковика та трьох пасажирів: 32-річну жінку та двох малолітніх дітей госпіталізували.
Попередньо обидва водії тверезі.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини автопригоди.
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