Оплачував онлайн-казино з чужого телефона: у Ковелі судили винахідливого крадія

Оплачував онлайн-казино з чужого телефона: у Ковелі судили винахідливого крадія
Ковельський міськрайонний суд розглянув справу щодо чоловіка, який, використовуючи чужий телефон та банківські рахунки, оплачував собі послуги онлайн-казино.

Про це йдеться у вироку від 20 серпня.

Обвинувачений – уродженець Ковеля, не одружений, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий.

За даними слідства, перебуваючи в помешканні потерпілого, підсудний скористався його мобільним телефоном марки iPhone XS. Знаючи пароль до пристрою, він отримав доступ до електронного гаманця Apple Pay, підключеного до банківського рахунку. Так йому вдалося двічі здійснити фінансові транзакції для оплати послуг грального сервісу.

Вперше це сталося у грудні 2023 року. Тоді зловмисник перерахував 4 368 гривень. Дії повторилися у січні 2024 року. Цього разу сума викраденого становила вже 11 544 гривень.

Феміда визнала чоловіка винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та ч. 2 ст. 361 (Те саме діяння, вчинене повторно) ККУ.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за сукупністю злочинів. Проте, враховуючи щире каяття та добровільне відшкодування шкоди, вирішив звільнити чоловіка від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

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