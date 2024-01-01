На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький

На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький
На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Віталійович Сосницький.

Про це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

"Колектив Волинського національного університету імені Лесі Українки висловлює щирі співчуття доценту кафедри економічної та соціальної географії Сосницькій Ярославі Сергіївні з приводу тяжкої та непоправної втрати чоловіка Сосницького Леоніда Віталійовича, який трагічно загинув на Харківському напрямку, героїчно захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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