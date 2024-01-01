На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький

Леонід Віталійович Сосницький.



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"Колектив Волинського національного університету імені Лесі Українки висловлює щирі співчуття доценту кафедри економічної та соціальної географії Сосницькій Ярославі Сергіївні з приводу тяжкої та непоправної втрати чоловіка Сосницького Леоніда Віталійовича, який трагічно загинув на Харківському напрямку, героїчно захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки."Колектив Волинського національного університету імені Лесі Українки висловлює щирі співчуття доценту кафедри економічної та соціальної географії Сосницькій Ярославі Сергіївні з приводу тяжкої та непоправної втрати чоловіка Сосницького Леоніда Віталійовича, який трагічно загинув на Харківському напрямку, героїчно захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

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