У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» можливі черги через збій в роботі польської митниці
Сьогодні, 16:31
У міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 6 вересня фіксують сповільнений пропуск вантажних автомобілів. Причиною цього є збій в робочій системі митної служби Республіки Польща, що стався ввечері 5 вересня.
Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Наразі електронна система митного оформлення з боку Польщі працює в "аварійному режимі", тож можливі затримки в пропуску вантажівок польською митною службою.
З її слів, станом на 12:00 на в'їзд з польського боку в черзі перебувало 350 вантажівок, а на виїзд скупчення не фіксують, оскільки електронна черга сповіщає водіїв про затримки руху.
За ніч на виїзд з України оформили лише 40 вантажівок, зокрема порожні, пропуск яких відбувається у звичайному режимі, а на виїзд — 180 вантажних автомобілів, зазначила Валентина Черниш.
Про усунення несправностей та відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею у Волинській митниці повідомлять додатково.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Наразі електронна система митного оформлення з боку Польщі працює в "аварійному режимі", тож можливі затримки в пропуску вантажівок польською митною службою.
З її слів, станом на 12:00 на в'їзд з польського боку в черзі перебувало 350 вантажівок, а на виїзд скупчення не фіксують, оскільки електронна черга сповіщає водіїв про затримки руху.
За ніч на виїзд з України оформили лише 40 вантажівок, зокрема порожні, пропуск яких відбувається у звичайному режимі, а на виїзд — 180 вантажних автомобілів, зазначила Валентина Черниш.
Про усунення несправностей та відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею у Волинській митниці повідомлять додатково.
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