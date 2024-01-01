У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» можливі черги через збій в роботі польської митниці

У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» можливі черги через збій в роботі польської митниці
У міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 6 вересня фіксують сповільнений пропуск вантажних автомобілів. Причиною цього є збій в робочій системі митної служби Республіки Польща, що стався ввечері 5 вересня.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Наразі електронна система митного оформлення з боку Польщі працює в "аварійному режимі", тож можливі затримки в пропуску вантажівок польською митною службою.

З її слів, станом на 12:00 на в'їзд з польського боку в черзі перебувало 350 вантажівок, а на виїзд скупчення не фіксують, оскільки електронна черга сповіщає водіїв про затримки руху.

За ніч на виїзд з України оформили лише 40 вантажівок, зокрема порожні, пропуск яких відбувається у звичайному режимі, а на виїзд — 180 вантажних автомобілів, зазначила Валентина Черниш.

Про усунення несправностей та відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею у Волинській митниці повідомлять додатково.

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Теги: Волинська митнмця
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