У поліції Волині презентували десятий підрозділ, обладнаний системою Custody Records

Оновлений підрозділ відкрили сьогодні в Горохові Луцького району. Усе це – задля безпеки та комфорту громадян й покращення надання поліцейських послуг.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Участь у заході взяли представники Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції, керівництво ГУНП у Волинській області, місцева влада та громадськість.Заступник очільника поліції Волинірозповів, що це вже десятий оновлений підрозділ, обладнаний системою Custody Records, і вже найближчим часом всі відділи поліції Волині будуть відповідати європейським стандартам.«Сustody Records і фронт-офіс – звісно про підвищення поліцейських стандартів, адже це вказує на те, що поліція з народом, поліція відкрита і хоче якнайкраще забезпечити надання поліцейських послуг громадянам, щоб і захистити їх від можливих неправомірних дій правоохоронців і убезпечити правоохоронців від неправдивих звинувачень з боку людей», - зауважив він.Віталій Ковальчук також подякував органам місцевого самоврядування, які долучаються до співфінансування таких проектів, завдяки чому підрозділи поліції модернізуються.«Оскільки ми прямуємо до європейської спільноти, система Сustody Records буде важливим важелем впливу під час прийняття рішення Європейським Союзом, адже ця система забезпечує найголовніше – дотримання прав наших громадян на території обслуговування поліцейського підрозділу», - зазначив заступник начальника департаменту головної інспекції та дотримання прав людини НПУВ оновленому приміщені тепер є кімнати для перебування з дітьми, спілкування з захисником, для проведення слідчих дій тощо. Окрім цього, облаштовано тут і вбиральню, в тому числі для маломобільних груп, також встановлено підйомник для людей на кріслах колісних, тобто виконані всі умови безбар’єрності, що надважливо в теперішніх умовах.Зустрічатимуть громадян у комфортному фронт-офісі, де завжди присутній поліцейський, який надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто допоможе людині.Як зауважив заступник голови облради Григорій Пустовіт, країна, яка рухається у європейське майбутнє, має рухатися не лише на гаслах, а й на практичних діях, впровадженнях правил.«Ця система вносить в життя правила, які однакові для всіх, які унормовують поведінку як поліцейського, так і затриманого. Знаючи, що тут впроваджена така система, я думаю, що ні в кого - ні в затриманих, ні в поліцейських не буде виникати бажання щось порушити», - підсумував Григорій Пустовіт.Під час відкриття присутнім наочно показали весь етап затримання й допиту особи, яка нібито вчинила правопорушення: від інтерв’ювання до поміщення в ізолятор тимчасового тримання. Все, що відбувається із затриманими, фіксується на камери відеоспостереження, що унеможливлює як порушення прав громадян, так і безпідставні звинувачення правоохоронців.Заступник голови Горохівської ТГподякував працівникам поліції за їхню працю і забезпечення спокою й порядку на території громади. «Ми стараємося максимально співпрацювати з поліцією, підтримувати у реалізації певних ініціатив задля безпеки наших мешканців і сьогодні ми й бачимо результат цієї співпраці - оновлене приміщення, адже міськрада забезпечила співфінансування цього проєкту. Це хороша інвестиція у якість, у комфорт, у безпеку», - підсумував він.Насамкінець Олексій Гайдук вручив подяку міської ради начальнику відділення поліції №2 (м. Горохів) Ігорю Мандзі та всьому колективу підрозділу за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у справу боротьби зі злочинністю, забезпечення публічної безпеки, порядку у громаді.