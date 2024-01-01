Військовослужбовця з Волині засудили на 9 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками

Військовослужбовця з Волині засудили на 9 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками
Любомльський районний суд на Волині засудив на 9 років позбавлення волі мешканця Волині та військовослужбовця прикордонного загону за торгівлю наркотиками.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань 27 серпня, пише Суспільне.

За матеріалами ДБР, наркобізнес організував мешканець Волині, який залучив до цього військовослужбовця прикордонного загону та ще одного місцевого мешканця. Щодо третього чоловіка матеріали виділені в окреме провадження.

Чоловіки з травня по жовтень 2023 року продавали психотропи, а також канабіс, який вирощували самостійно.

Організатора та військовослужбовця прикордонного загону суд визнав винними у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України та засудив до 9 років позбавлення волі. Також арештоване майно, яке належить обвинуваченим – частки в приватних будинках.

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Теги: Волинь, військовослужбовець, наркотики
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