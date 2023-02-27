На Волині помер директор меблевого підприємства Олег Борбелюк

Олег Борбелюк.



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Серце Олега Васильовича перестало битися уночі 28-го серпня.



Олег Борболюк очолював одне з провідних меблевих підприємств України «Гербор-холдінг», яке знаходилось у Володимирі, 25 років, з початку його заснування.



Був депутатом Волинської обласної ради двох скликань.



У чоловіка залишилась дружина та двоє доньок.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

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