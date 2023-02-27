На Волині помер директор меблевого підприємства Олег Борбелюк

На Волині помер директор меблевого підприємства Олег Борбелюк
На 59-му році життя помер співвласник та генеральний директор ТзОВ «Гербор-Холдинг» з Володимира Олег Борбелюк.

Про це пише БУГ.

Серце Олега Васильовича перестало битися уночі 28-го серпня.

Олег Борболюк очолював одне з провідних меблевих підприємств України «Гербор-холдінг», яке знаходилось у Володимирі, 25 років, з початку його заснування.

Був депутатом Волинської обласної ради двох скликань.

У чоловіка залишилась дружина та двоє доньок.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

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Теги: Волинь, Гербор, директор
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