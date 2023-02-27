На Волині помер директор меблевого підприємства Олег Борбелюк
Сьогодні, 09:20
На 59-му році життя помер співвласник та генеральний директор ТзОВ «Гербор-Холдинг» з Володимира Олег Борбелюк.
Про це пише БУГ.
Серце Олега Васильовича перестало битися уночі 28-го серпня.
Олег Борболюк очолював одне з провідних меблевих підприємств України «Гербор-холдінг», яке знаходилось у Володимирі, 25 років, з початку його заснування.
Був депутатом Волинської обласної ради двох скликань.
У чоловіка залишилась дружина та двоє доньок.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
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Про це пише БУГ.
Серце Олега Васильовича перестало битися уночі 28-го серпня.
Олег Борболюк очолював одне з провідних меблевих підприємств України «Гербор-холдінг», яке знаходилось у Володимирі, 25 років, з початку його заснування.
Був депутатом Волинської обласної ради двох скликань.
У чоловіка залишилась дружина та двоє доньок.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
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