Лучан запрошують на урбаністичний воркшоп, де обговорюватимуть парк-набережну на річці Стир
Сьогодні, 10:00
У Луцьку запрошують мешканців долучитися до спільнотворення громадського простору між вулицями Шевченка та Ковельська – частини парку-набережної на річці Стир.
Дводенний урбаністичний воркшоп відбудеться 28 та 29 серпня. Його проведуть консультанти з партисипативного проєктування громадських просторів з Києва та Львова Анастасія Гулевата, Валерія Полянська та Павло Білик.
Мета воркшопу – зібрати, зафіксувати і публічно прокомунікувати бачення, потреби та ідеї місцевих щодо розвитку парку-набережної біля Стиру.
«Також ми прагнемо створити майданчик для взаємодії бізнесу, органів місцевого самоврядування та лучан, які хочуть впливати на якість проєктних рішень для публічних просторів та зелених зон у місті», – пояснює проєктна менеджерка першого комплексного урбаністичного дослідження Urban Vision Lutsk Лідія Гонтар, яка координує захід.
І додає: «Учасники нашого дослідження переконані, що найкращим урбаністом і архітектором у питаннях громадського простору є сама громада. Але будь-який партисипативний процес варто модерувати, залучаючи експертів, які зберуть інформацію, промодерують діалог та систематизують зібрані думки. Що ми і зробили».
Урбаністичний воркшоп пройде в інтерактивному форматі: у перший день учасники досліджуватимуть ділянку парку-набережної, у другий – візьмуть участь у партисипативній дизайн-сесії.
Довідково:
Воркшоп — це не лекція, а практичне заняття, де кожен стає частиною процесу. Це «робоча майстерня», під час якої учасники спільно навчаються, шукаючи і створюючи нові ідеї та рішення.
Вхід вільний – потрібно лише зареєструватися для участі;
Дата проведення: середа-четвер, 28-29 серпня;
Локація: центр Дія.Бізнес у Луцьку, вул. Богдана Хмельницького, 26 (з виходом на ділянку проєктування).
Крім того, організатори попросили лучан напередодні воркшопу пройти коротке опитування, адже їм важливо зібрати якомога більше думок та ідей до початку спільної роботи.
«Ми хочемо, щоб цей парк став місцем відпочинку та натхнення для всіх жителів громади – від найменших до найстарших.Наше опитування було анонімне. Проте, за бажання, можна було зазначити свої контактні дані у відповідному полі вкінці цього опитувальника. Це допоможе нам тримати вас у курсі справ та запрошувати до участі у наступних етапах розробки проекту, який стане частиною вашого бачення стратегічного розвитку зеленої набережної у Луцьку», – зазначають організатори.
До слова, у травні 2024 року Луцьк переміг у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу в рамках програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 «Дике життя у великому місті: охорона та промоція дикої природи та біорізноманіття у Луцьку та Жешуві».
В межах реалізації цього проєкту створять природний парк на території зеленої зони вздовж вулиці Набережної.
Довідково:
Проєкт Urban Vision Lutsk реалізовують ГО «Urban Reform» , ORG та «місто.ребут» за ініціативи платформи «Алгоритм дій» та за сприяння Луцької міської ради.
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Дводенний урбаністичний воркшоп відбудеться 28 та 29 серпня. Його проведуть консультанти з партисипативного проєктування громадських просторів з Києва та Львова Анастасія Гулевата, Валерія Полянська та Павло Білик.
Мета воркшопу – зібрати, зафіксувати і публічно прокомунікувати бачення, потреби та ідеї місцевих щодо розвитку парку-набережної біля Стиру.
«Також ми прагнемо створити майданчик для взаємодії бізнесу, органів місцевого самоврядування та лучан, які хочуть впливати на якість проєктних рішень для публічних просторів та зелених зон у місті», – пояснює проєктна менеджерка першого комплексного урбаністичного дослідження Urban Vision Lutsk Лідія Гонтар, яка координує захід.
І додає: «Учасники нашого дослідження переконані, що найкращим урбаністом і архітектором у питаннях громадського простору є сама громада. Але будь-який партисипативний процес варто модерувати, залучаючи експертів, які зберуть інформацію, промодерують діалог та систематизують зібрані думки. Що ми і зробили».
Урбаністичний воркшоп пройде в інтерактивному форматі: у перший день учасники досліджуватимуть ділянку парку-набережної, у другий – візьмуть участь у партисипативній дизайн-сесії.
Довідково:
Воркшоп — це не лекція, а практичне заняття, де кожен стає частиною процесу. Це «робоча майстерня», під час якої учасники спільно навчаються, шукаючи і створюючи нові ідеї та рішення.
Вхід вільний – потрібно лише зареєструватися для участі;
Дата проведення: середа-четвер, 28-29 серпня;
Локація: центр Дія.Бізнес у Луцьку, вул. Богдана Хмельницького, 26 (з виходом на ділянку проєктування).
Крім того, організатори попросили лучан напередодні воркшопу пройти коротке опитування, адже їм важливо зібрати якомога більше думок та ідей до початку спільної роботи.
«Ми хочемо, щоб цей парк став місцем відпочинку та натхнення для всіх жителів громади – від найменших до найстарших.Наше опитування було анонімне. Проте, за бажання, можна було зазначити свої контактні дані у відповідному полі вкінці цього опитувальника. Це допоможе нам тримати вас у курсі справ та запрошувати до участі у наступних етапах розробки проекту, який стане частиною вашого бачення стратегічного розвитку зеленої набережної у Луцьку», – зазначають організатори.
До слова, у травні 2024 року Луцьк переміг у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу в рамках програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 «Дике життя у великому місті: охорона та промоція дикої природи та біорізноманіття у Луцьку та Жешуві».
В межах реалізації цього проєкту створять природний парк на території зеленої зони вздовж вулиці Набережної.
Довідково:
Проєкт Urban Vision Lutsk реалізовують ГО «Urban Reform» , ORG та «місто.ребут» за ініціативи платформи «Алгоритм дій» та за сприяння Луцької міської ради.
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Коментарі 1
Робіть свій львів і київ а тут не ваше собаче діло вафельніци
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