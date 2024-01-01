ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині: за весь час великої війни рф втратила 368 літаків та 328 гелікоптерів
Сьогодні, 10:11
Військові з підрозділу ППО 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Про це повідомили у бригаді.
Доля екіпажу поки невідома. Як повідомили в ОСУВ «Хортиця», літак вдалося уразити на Краматорському напрямку. У нього поцілили з ПЗРК.
«Від сьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригаду з відкриттям рахунку щодо збитих російських “грачів”», — заявили в «Хортиці».
За весь час великої війни окупанти втратили 368 літаків та 328 гелікоптерів.
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Про це повідомили у бригаді.
Доля екіпажу поки невідома. Як повідомили в ОСУВ «Хортиця», літак вдалося уразити на Краматорському напрямку. У нього поцілили з ПЗРК.
«Від сьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригаду з відкриттям рахунку щодо збитих російських “грачів”», — заявили в «Хортиці».
За весь час великої війни окупанти втратили 368 літаків та 328 гелікоптерів.
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