ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині: за весь час великої війни рф втратила 368 літаків та 328 гелікоптерів

Військові з підрозділу ППО 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.Про це повідомили у бригаді.Доля екіпажу поки невідома. Як повідомили в ОСУВ «Хортиця», літак вдалося уразити на Краматорському напрямку. У нього поцілили з ПЗРК.«Від сьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригаду з відкриттям рахунку щодо збитих російських “грачів”», — заявили в «Хортиці».За весь час великої війни окупанти втратили 368 літаків та 328 гелікоптерів.