Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS

Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS
Нова оцінка розвідки США показала, що з тих пір, як Україна почала отримувати ракети ATACMS, Росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет.

Про це сказав неназваний американський чиновник для The Wall Street Journal, пише Українська правда.

Як йдеться у статті, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання ATACMS у Росії та найбільший обстріл у війні цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію.

Це означає, що запуск ATACMS на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав чиновник, додавши, що Україна, швидше за все, матиме більше успіху з місцевими безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці.

Хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси все ще обмежені, і Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні, сказав чиновник.

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Теги: Росія, Україна, війна
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