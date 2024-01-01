У Польщі відповіли Зеленському на прохання про передачу МіГів





Про це у коментарі РАР заявив віцепремʼєр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Україна дуже потребує польські МіГи, пише



Як зазначив польський віцепремʼєр, він розуміє українського лідера, але Польща вже передала величезну військову допомогу Україні.



«Як наш, так і уряд наших попередників передав Україні військової допомоги на багато мільярдів. Це все, що ми були у змозі передати»,- заявив Косіняк-Камиш.



Він зазначив, що усі рішення, які ухвалює уряд у цій справі, приймаються через призму безпеки Польщі.



«Я знаю, що Україна потребує багатьох видів зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава має зберегти свої можливості. І це для мене, як міністра оборони, є пріоритетом», - підкреслив польський віцепрем’єр.



Міністр заявив, що можливі рішення щодо передачі Україні літаків МіГ-29 може бути прийнято після посилення польської армії замовленими у США новими літаками F-35, перший з яких має бути переданий польській армії в середу. Однак у Польщі перші літаки F-35 очікуються аж в 2026 році, до цього триватиме підготовка польських пілотів на цих літаках у США.



Він додав, що лише після отримання Варшавою літаків F-35 можна буде ухвалювати рішення про подальшу долю МіГ-29, які зараз все ще залучаються до місії захисту повітряного простору Польщі.



«На сьогодні все, ми що могли передати Україні, ми вже передали», - підсумував польський міністр оборони.



Напередодні Зеленський підкреслив, що Київ дуже потребує польських МіГ-29, оскільки вони добре оснащені, і з ними Україна не витрачатиме час на тренування пілотів. За його словами, він порушував це питання у розмовах із президентом Польщі Анджеєм Дудою і премʼєр-міністром РП Дональдом Туском, але поки що, на жаль, немає позитивного рішення.



У липні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща не зможе передати Україні свої літаки МіГ, доки не отримає їм на заміну сучасніші літаки від союзників. Пункт про передачу Україні польських МіГів вписаний у безпекову угоду між Україною та Польщею, підписану 8 липня у Варшаві.



Раніше Польща вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.



Президент Польщі Анджей Дуда 26 серпня заявив, що загальна вартість тільки військової допомоги Україні становить приблизно 12 мільярдів злотих (близько $3 мільярдів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На даний момент Польща передала Україні всю військову допомогу, яку могла. Варшава повернеться до питання передачі Києву своїх винищувачів МіГ-29, коли отримає від союзників замовлені сучасні літаки, зокрема F-35.Про це у коментарі РАР заявив віцепремʼєр, міністр національної оборони Польщі, коментуючи заяву Президента Українипро те, що Україна дуже потребує польські МіГи, пише Укрінформ Як зазначив польський віцепремʼєр, він розуміє українського лідера, але Польща вже передала величезну військову допомогу Україні.«Як наш, так і уряд наших попередників передав Україні військової допомоги на багато мільярдів. Це все, що ми були у змозі передати»,- заявив Косіняк-Камиш.Він зазначив, що усі рішення, які ухвалює уряд у цій справі, приймаються через призму безпеки Польщі.«Я знаю, що Україна потребує багатьох видів зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава має зберегти свої можливості. І це для мене, як міністра оборони, є пріоритетом», - підкреслив польський віцепрем’єр.Міністр заявив, що можливі рішення щодо передачі Україні літаків МіГ-29 може бути прийнято після посилення польської армії замовленими у США новими літаками F-35, перший з яких має бути переданий польській армії в середу. Однак у Польщі перші літаки F-35 очікуються аж в 2026 році, до цього триватиме підготовка польських пілотів на цих літаках у США.Він додав, що лише після отримання Варшавою літаків F-35 можна буде ухвалювати рішення про подальшу долю МіГ-29, які зараз все ще залучаються до місії захисту повітряного простору Польщі.«На сьогодні все, ми що могли передати Україні, ми вже передали», - підсумував польський міністр оборони.Напередодні Зеленський підкреслив, що Київ дуже потребує польських МіГ-29, оскільки вони добре оснащені, і з ними Україна не витрачатиме час на тренування пілотів. За його словами, він порушував це питання у розмовах із президентом Польщі Анджеєм Дудою і премʼєр-міністром РП Дональдом Туском, але поки що, на жаль, немає позитивного рішення.У липні глава польського урядузаявив, що Польща не зможе передати Україні свої літаки МіГ, доки не отримає їм на заміну сучасніші літаки від союзників. Пункт про передачу Україні польських МіГів вписаний у безпекову угоду між Україною та Польщею, підписану 8 липня у Варшаві.Раніше Польща вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.Президент Польщі26 серпня заявив, що загальна вартість тільки військової допомоги Україні становить приблизно 12 мільярдів злотих (близько $3 мільярдів).

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