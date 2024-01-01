У двох луцьких школах відремонтували вікна, які напередодні повибивало внаслідок атаки росії

унаслідок російської атаки.



Про це розповів Віталій Бондар. З його слів, зараз у закладах триває підготовка до нового навчального року.



"В одній зі шкіл замінили повністю три склопакети. Відновили скло і в іншій школі. Також один склопакет повністю замінили. Була скликана комісія, проаналізували, що є тріщини в склі, ми не будемо поки їх міняти, з часом буде можливість і поміняємо", — каже Віталій Бондар.



Директор одного із ліцеїв Сергій Скороход показав вікна, які полагодили. Каже, що ремонтували їх взялися відразу після закінчення повітряної тривоги 26 серпня.



"Це вікно вибуховою хвилею було повністю розбите, воно висипалося сюди, в кутку друге вікно – навпроти, воно було також частково порушено, ну але вже тріщин йдуть, то ми замінили. Склопакети у нас витримали — всі цілі, де нові стоять вікна, а де старі вікна, якраз у цьому кутку вони у нас не витримали", — каже директор ліцею.



Зі слів Сергія Скорохода, попри атаку РФ, заклад готовий примати дітей на навчання. В укритті ліцею є чотири відділення, де можуть розміститися 750 людей.



Що відомо про ранкову атаку РФ на Луцьк 26 серпня



Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Відомо про пошкодження двох житлових будинків, інфраструктурного об'єкта. Одна людина загинула, ще шестеро — травмовані.



Зі слів начальника ОВА Юрія Погуляйка, лучани отримують усю необхідну допомогу. Також мешканцям будинків, що зазнали пошкоджень від уламків збитих дронів, надане тимчасове житло. На Волині, зокрема у Ковелі та Луцьку, розгорнули 99 пунктів незламності органи виконавчої влади й місцевого самоврядування та 28 пунктів ДСНС.



За фактами ранкового обстрілу 26 серпня об'єкта критичної інфраструктури та житлових будинків у місті Луцьку управління Служби безпеки України у Волинській області розпочало кримінальні провадження.



Внаслідок ранкової атаки — одна людина загинула, четверо отримали травми, розповів Суспільному директор обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у двох школах відремонтували вікна, які 26 серпня повибивалоПро це розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської ради. З його слів, зараз у закладах триває підготовка до нового навчального року."В одній зі шкіл замінили повністю три склопакети. Відновили скло і в іншій школі. Також один склопакет повністю замінили. Була скликана комісія, проаналізували, що є тріщини в склі, ми не будемо поки їх міняти, з часом буде можливість і поміняємо", — каже Віталій Бондар.Директор одного із ліцеївпоказав вікна, які полагодили. Каже, що ремонтували їх взялися відразу після закінчення повітряної тривоги 26 серпня."Це вікно вибуховою хвилею було повністю розбите, воно висипалося сюди, в кутку друге вікно – навпроти, воно було також частково порушено, ну але вже тріщин йдуть, то ми замінили. Склопакети у нас витримали — всі цілі, де нові стоять вікна, а де старі вікна, якраз у цьому кутку вони у нас не витримали", — каже директор ліцею.Зі слів Сергія Скорохода, попри атаку РФ, заклад готовий примати дітей на навчання. В укритті ліцею є чотири відділення, де можуть розміститися 750 людей.Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Відомо про пошкодження двох житлових будинків, інфраструктурного об'єкта. Одна людина загинула, ще шестеро — травмовані.Зі слів начальника ОВА, лучани отримують усю необхідну допомогу. Також мешканцям будинків, що зазнали пошкоджень від уламків збитих дронів, надане тимчасове житло. На Волині, зокрема у Ковелі та Луцьку, розгорнули 99 пунктів незламності органи виконавчої влади й місцевого самоврядування та 28 пунктів ДСНС.За фактами ранкового обстрілу 26 серпня об'єкта критичної інфраструктури та житлових будинків у місті Луцьку управління Служби безпеки України у Волинській області розпочало кримінальні провадження.Внаслідок ранкової атаки — одна людина загинула, четверо отримали травми, розповів Суспільному директор обласного центру екстреної медичної допомоги

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