«Вода і світло є, газу ще немає»: мешканцям поруйнованого росією будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу

поруйнованого після російської атаки 26 серпня багатоквартирного будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу.



На місці працюють рятувальники, поліцейські, комунальники, благодійники роздають матеріали, аби закрити вибиті шибки, пише



Вода і світло у будинку, який зазнав руйнувань від уламків збитого російського дрона, з'явилося ввечері 26 серпня, а газу досі немає, розповіла його мешканка Ольга Рудчик.



Жінка розповіла, що її квартира не зазнала суттєвих руйнувань, тому родина залишилась тут. Вона ж прийшла за допомогою від благодійників.



З сьомої ранку у дворі будинку благодійні організації надають допомогу мешканцям. Роздають набори екстреного реагування, туди входить те, чим люди можуть закрити розбиті шибки — фанера, дошки, гвіздки, пінка, брезент, плівка, елементарні засоби допомоги, розповіла представниця благодійного фонду Олена Кузьмич.



Юлія Андрущук, яка мешкає на першому поверсі поруйнованого будинку, розповіла, що разом з сім'єю на ніч поїхали до родичів.



"У нас постраждали два авто, дах у цієї машини й та машина постраждала, у квартирі вікна цілі, єдине – ваза постраждала ну і собачка перелякалась сильно ну і в під'їзді вікна", — говорить жінка.



З мешканцями будинку також працювали психологи, серед них Світлана Берегова. Вона розповіла, що учора надавала психологічну підтримку дорослим і дітям.



"Люди відходять, в когось проявляється спокій, хтось включився у процес продовження тієї безперервності життя, яку вони втратили внаслідок травматичної події. Але є дуже багато людей, в яких проявляються сльози, вони починають плакати і це дуже добре", — говорить психологиня.



Пункт незламності у дворі працюватиме доки буде така необхідність, розповів рятувальник Олег Черняк.



"Поліцейські приймають заявки про пошкодження, в кого вікна, в кого дах, проводять слідчі дії. Благодійні організації та ЖКП надають допомогу. Звертався вчора чоловік за допомогою, він сам з Харкова – військовий, служить, з жінкою, з дитиною, їм там квартиру розбило, вони переїхали в Луцьку, купили тут і їм тут розбило квартиру", — каже Олег Черняк.



З його слів, у першу ніч після обстрілу Луцька за допомогою до пункту незламності, який розгорнули поруч із поруйнованим будинком, звернулося п'ятеро людей. Олег Черняк каже, що вдень тих, хто потребує підтримки, більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканцяму Луцьку продовжують надавати допомогу.На місці працюють рятувальники, поліцейські, комунальники, благодійники роздають матеріали, аби закрити вибиті шибки, пише Суспільне Вода і світло у будинку, який зазнав руйнувань від уламків збитого російського дрона, з'явилося ввечері 26 серпня, а газу досі немає, розповіла його мешканкаЖінка розповіла, що її квартира не зазнала суттєвих руйнувань, тому родина залишилась тут. Вона ж прийшла за допомогою від благодійників.З сьомої ранку у дворі будинку благодійні організації надають допомогу мешканцям. Роздають набори екстреного реагування, туди входить те, чим люди можуть закрити розбиті шибки — фанера, дошки, гвіздки, пінка, брезент, плівка, елементарні засоби допомоги, розповіла представниця благодійного фонду, яка мешкає на першому поверсі поруйнованого будинку, розповіла, що разом з сім'єю на ніч поїхали до родичів."У нас постраждали два авто, дах у цієї машини й та машина постраждала, у квартирі вікна цілі, єдине – ваза постраждала ну і собачка перелякалась сильно ну і в під'їзді вікна", — говорить жінка.З мешканцями будинку також працювали психологи, серед них. Вона розповіла, що учора надавала психологічну підтримку дорослим і дітям."Люди відходять, в когось проявляється спокій, хтось включився у процес продовження тієї безперервності життя, яку вони втратили внаслідок травматичної події. Але є дуже багато людей, в яких проявляються сльози, вони починають плакати і це дуже добре", — говорить психологиня.Пункт незламності у дворі працюватиме доки буде така необхідність, розповів рятувальник"Поліцейські приймають заявки про пошкодження, в кого вікна, в кого дах, проводять слідчі дії. Благодійні організації та ЖКП надають допомогу. Звертався вчора чоловік за допомогою, він сам з Харкова – військовий, служить, з жінкою, з дитиною, їм там квартиру розбило, вони переїхали в Луцьку, купили тут і їм тут розбило квартиру", — каже Олег Черняк.З його слів, у першу ніч після обстрілу Луцька за допомогою до пункту незламності, який розгорнули поруч із поруйнованим будинком, звернулося п'ятеро людей. Олег Черняк каже, що вдень тих, хто потребує підтримки, більше.

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