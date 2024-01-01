Сили оборони взяли під контроль вже 100 населених пунктів у Курській області, - Сирський





Як передає кореспондент Олександр Сирський під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».



Зокрема, він нагадав, що Росія саме з Курського напрямку обстрілювала прикордонні села Сумщини, зосереджувала на цьому напрямку значну кількість своїх військ і планувала проведення наступальної операції на цьому напрямку.



«Тож з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ, захисту цивільних об’єктів в Сумській області було рішення, і 6 серпня Сили оборони розпочали проведення наступальної операції на Курському напрямку. Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватись вперед, завдавати російським військам відчутних втрат в живій силі і техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв. км території, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовця ЗС РФ», - поінформував Сирський.



За його словами, ворог намагається протистояти Силам оборони, стягує війська з інших напрямків та створює кільце оборони поблизу українського наступального угруповання.



«Подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть напряму залежати від розвитку операційної обстановки», - зауважив головнокомандувач.



Сирський також вказав, що командування ЗС РФ перекинуло до Курської області вже близько 30 тисяч російських військ з інших напрямків, однак не відводить свої сили з Покровського напрямку, де ситуація залишається досить складною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони у ході створення в Курській області зони безпеки вже взяли під контроль 100 населених пунктів у регіоні та захопили в полон 594 російських військових.Як передає кореспондент Укрінформу , про це повідомив головнокомандувач ЗСУпід час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».Зокрема, він нагадав, що Росія саме з Курського напрямку обстрілювала прикордонні села Сумщини, зосереджувала на цьому напрямку значну кількість своїх військ і планувала проведення наступальної операції на цьому напрямку.«Тож з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ, захисту цивільних об’єктів в Сумській області було рішення, і 6 серпня Сили оборони розпочали проведення наступальної операції на Курському напрямку. Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватись вперед, завдавати російським військам відчутних втрат в живій силі і техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв. км території, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовця ЗС РФ», - поінформував Сирський.За його словами, ворог намагається протистояти Силам оборони, стягує війська з інших напрямків та створює кільце оборони поблизу українського наступального угруповання.«Подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть напряму залежати від розвитку операційної обстановки», - зауважив головнокомандувач.Сирський також вказав, що командування ЗС РФ перекинуло до Курської області вже близько 30 тисяч російських військ з інших напрямків, однак не відводить свої сили з Покровського напрямку, де ситуація залишається досить складною.

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