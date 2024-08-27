Україна покаже США список цілей в рф для ATACMS, щоб отримати дозвіл на удари від Байдена, – ЗМІ

Джо Байдена перелік цілей в глибині території Росії, щоб у такий спосіб спробувати переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї.



Про це пише



Видання пише, що не перший подібний список, підготовлений Києвом, але він буде більш детальним.



Зазначаються, що перелік цілей нібито хочуть показати американським колегам уже цього тижня, коли міністр оборони України Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідають Вашингтон.



Співрозмовники Politico кажуть, що у списку буде декілька дуже "жирних" цілей, які можна було б дістати за допомогою американських далекобійних ракет, і у Києві сподіваються таким кроком – наданням списку – врешті переконати президента Байдена зняти обмеження.



У Білому домі – окрім побоювань ескалації – свою позицію пояснюють ще й тим, що у такому дозволі буде "мало тактичних переваг", оскільки РФ виводить важливі цілі з зони можливого ураження. До того там вважають, що ж Україні бракуватиме ракет ATACMS з тих, які США можуть передати, для завдання ударів і по цілях в окупованому Криму, і на території Росії. В адміністрації Байдена вважають, що кампанія ударів України по цілях у Криму є результативною.

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