Відключення світла будуть діяти, поки не вдасться стабілізувати роботу системи, — Міненерго





Про це сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемаратону «Єдині новини», пише



Вона зазначила, що атака, яка тривала з ночі проти 26 серпня, є однією з наймасованіших атак на енергосистему. Багато енергооб’єктів, у які поцілили росіяни, зазнали пошкоджень.



Операторам довелося запроваджувати графіки екстрених та аварійних відключень, щоб вберегти цілісність системи. Графіки планових відключень будуть діяти, поки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Зараз відбувається оцінка пошкоджень на всіх об’єктах.



«Де можливо, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми», — сказала Гринчук.



У Міненерго сподіваються згодом відмовитися від графіків відключень або послабити їх.



«Однак зараз усі повинні розуміти, що енергетика знову під атаками ворога», — наголосила Гринчук.



Масована атака по Україні



Зранку 26 серпня війська росії провели масовану атаку, націлившись на енергетичну інфраструктуру України.



Окупанти застосували різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «кинджали». Загалом вони запустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні «шахедів», повідомив президент Володимир Зеленський. Протиповітряна оборона збила над Україною 102 ракети та 99 ударних безпілотників.



Згідно з останніми даними ДСНС, сім людей загинули, а ще 47 зазнали поранень унаслідок обстрілу.



Загалом 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла, а згодом — за графіком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація в енергосистемі України після масованої російської атаки є «складною, але контрольованою». Енергетики переходять до планових відключень світла, які згодом можуть пом’якшити.Про це сказала заступниця міністра енергетикив етері телемаратону «Єдині новини», пише Громадське Вона зазначила, що атака, яка тривала з ночі проти 26 серпня, є однією з наймасованіших атак на енергосистему. Багато енергооб’єктів, у які поцілили росіяни, зазнали пошкоджень.Операторам довелося запроваджувати графіки екстрених та аварійних відключень, щоб вберегти цілісність системи. Графіки планових відключень будуть діяти, поки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Зараз відбувається оцінка пошкоджень на всіх об’єктах.«Де можливо, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми», — сказала Гринчук.У Міненерго сподіваються згодом відмовитися від графіків відключень або послабити їх.«Однак зараз усі повинні розуміти, що енергетика знову під атаками ворога», — наголосила Гринчук.Зранку 26 серпня війська росії провели масовану атаку, націлившись на енергетичну інфраструктуру України.Окупанти застосували різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «кинджали». Загалом вони запустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні «шахедів», повідомив президент Володимир Зеленський. Протиповітряна оборона збила над Україною 102 ракети та 99 ударних безпілотників.Згідно з останніми даними ДСНС, сім людей загинули, а ще 47 зазнали поранень унаслідок обстрілу.Загалом 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла, а згодом —

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