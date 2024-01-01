В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», - Шмигаль

Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких впровадження принципу «воюй або працюй», що має вивести ринок праці з тіні.



Про це заявив глава уряду під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність», повідомляє кореспондент



«Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність. Це - сотні мільярдів гривень. Фактично, в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно, щоб оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром. Аби зібрати ці кошти, ми зосереджуємося на чотирьох кроках», - сказав він.



За словами Шмигаля, передусім йдеться про збільшення внутрішніх запозичень. Він зазначив, що український ринок та банки готові до цього. Глава уряду додав, що відбулися перемовини з Національним банком щодо збільшення внутрішніх запозичень, тож уряд бачить у цьому потенціал до кінця року.



«Також впроваджуємо принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які виведуть ринок праці з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат у галузях і для наповнення нашого бюджету», - сказав він.



Водночас уряд збільшить ставку податку на прибуток для банків. Окрім цього, планується розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністррозповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких впровадження принципу «воюй або працюй», що має вивести ринок праці з тіні.Про це заявив глава уряду під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність», повідомляє кореспондент Укрінформу «Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність. Це - сотні мільярдів гривень. Фактично, в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно, щоб оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром. Аби зібрати ці кошти, ми зосереджуємося на чотирьох кроках», - сказав він.За словами Шмигаля, передусім йдеться про збільшення внутрішніх запозичень. Він зазначив, що український ринок та банки готові до цього. Глава уряду додав, що відбулися перемовини з Національним банком щодо збільшення внутрішніх запозичень, тож уряд бачить у цьому потенціал до кінця року.«Також впроваджуємо принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які виведуть ринок праці з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат у галузях і для наповнення нашого бюджету», - сказав він.Водночас уряд збільшить ставку податку на прибуток для банків. Окрім цього, планується розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих випадків.

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