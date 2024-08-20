На війні загинув капітан Андрій Главацький, який працював у муніципальній варті Луцької міської ради
Сьогодні, 20:53
На війні загинув колишній працівник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Андрій Сергійович Главацький 04.01.1993 р.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Капітан, командир роти, офіцер, який до кінця залишався вірним військовій присязі і перебував зі своїми хлопцями на позиції, загинув 20.08.2024 в результаті ворожого обстрілу в районі н.п. Водяне Донецької області.
Одружившись, переїхав до м. Львова, де жив із сім’єю та працював.
«Андрій залишиться в нашій пам’яті як хороша і добра людина. Він завжди був на стороні правди та честі, веселий та життєрадісний, був справжнім патріотом та загинув за Україну», – йдеться у повідомленні департаменту.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Капітан, командир роти, офіцер, який до кінця залишався вірним військовій присязі і перебував зі своїми хлопцями на позиції, загинув 20.08.2024 в результаті ворожого обстрілу в районі н.п. Водяне Донецької області.
Одружившись, переїхав до м. Львова, де жив із сім’єю та працював.
«Андрій залишиться в нашій пам’яті як хороша і добра людина. Він завжди був на стороні правди та честі, веселий та життєрадісний, був справжнім патріотом та загинув за Україну», – йдеться у повідомленні департаменту.
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