На війні загинув капітан Андрій Главацький, який працював у муніципальній варті Луцької міської ради

На війні загинув колишній працівник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради04.01.1993 р.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Капітан, командир роти, офіцер, який до кінця залишався вірним військовій присязі і перебував зі своїми хлопцями на позиції, загинув 20.08.2024 в результаті ворожого обстрілу в районі н.п. Водяне Донецької області.Одружившись, переїхав до м. Львова, де жив із сім’єю та працював.«Андрій залишиться в нашій пам’яті як хороша і добра людина. Він завжди був на стороні правди та честі, веселий та життєрадісний, був справжнім патріотом та загинув за Україну», – йдеться у повідомленні департаменту.