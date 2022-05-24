У Луцьку відселили людей з 10 квартир поруйнованої росією багатоповерхівки
Сьогодні, 21:35
З поруйнованого під час російського обстрілу 26 серпня п'ятиповерхового будинку в Луцьку станом на 27 серпня відселили мешканців 10 квартир. Йдеться про помешкання, котрі зруйновані або перебувати в яких небезпечно.
Про це Суспільному розповів міський голова Ігор Поліщук.
Для тимчасового проживання людей міська рада визначила гуртожитки комунального ліцею на вулиці Дубнівській та коледжу державного технічного університету на вулиці Конякіна.
Які умови забезпечили в гуртожитках і чи погодилися люди на тимчасовий переїзд
Для мешканців пошкоджених квартир у ліцеї підготували кімнати, розповіла заступниця директора комунального ліцею Людмила Шурма.
З її слів, гуртожиток загалом розрахований на 240 людей. Харчувати лучан планували в цій їдальні.
"Ми викликаємо на роботу своїх працівників кухні, а повністю продукти забезпечуються міською радою. Підготували ліжка, все застелили, все так швиденько, по першому дзвінку", — сказала освітянка.
Зі слів виконувача обов’язки директора ліцею Валерія Полюховича, у закладі були готові прийняти кількадесят людей, однак поселилися одна людина — жінка, котрі переночувала і вранці 27 серпня виїхала.
У гуртожитку коледжу Луцького технічного університету ніхто з мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки жити не захотів, розповів заступник директора навчального закладу Тарас Божидарник. З його слів, напередодні до гуртожитку приїхали люди, проте після огляду кімнат від поселення відмовилися.
Один із мешканців поруйнованої квартири на п'ятому поверсі, яка підлягає відселенню, Дмитро розповів: займається тим, що перевозить усі вцілілі речі з житла.
"Куска стелі немає, усі плити потріскали. Більша частина прильоту була в сусідню квартиру, а в нашій квартирі лише в кутку кімнати є дірка, і стіна до сусідів майже впала. В спальню поки не пускають, бо там стоять опори, щоб плити не прогиналися, тому зі спальні, на жаль, нічого не можемо забрати", — сказав чоловік.
Зі слів Дмитра, вирішили в гуртожитку не залишатися, а тимчасово переїхати до родичів у Луцьку, де присутні гарні умови для проживання.
Скільки орієнтовно часу відновлюватимуть їхні квартири, додав співвласник поруйнованої квартири Дмитро, людям наразі не повідомляють. З його слів, оселі перебувають під цілодобовою охороною.
Що відомо про комбіновану атаку РФ 26 серпня на Луцьк
Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА міста Луцька пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури.
Станом на 18:30 стало відомо, що кількість травмованих внаслідок ранкової атаки РФ зросла до шести людей, загинув 83-річний цивільний чоловік. Через слідчі дії патрульні поліцейські перекрили проспект Відродження та кільце поблизу авторинку.
На місці падіння уламків російського дрона в будинку у Луцьку сталася пожежа. Через атаку "Волиньобленерго" застосувало аварійні вимкнення світла, у більшості районів Луцька було відсутнє водопостачання. Станом на вечір 26 серпня рятувальники і комунальники завершили розбирати основні завали на постраждалому багатоквартирному будинку.
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Про це Суспільному розповів міський голова Ігор Поліщук.
Для тимчасового проживання людей міська рада визначила гуртожитки комунального ліцею на вулиці Дубнівській та коледжу державного технічного університету на вулиці Конякіна.
Які умови забезпечили в гуртожитках і чи погодилися люди на тимчасовий переїзд
Для мешканців пошкоджених квартир у ліцеї підготували кімнати, розповіла заступниця директора комунального ліцею Людмила Шурма.
З її слів, гуртожиток загалом розрахований на 240 людей. Харчувати лучан планували в цій їдальні.
"Ми викликаємо на роботу своїх працівників кухні, а повністю продукти забезпечуються міською радою. Підготували ліжка, все застелили, все так швиденько, по першому дзвінку", — сказала освітянка.
Зі слів виконувача обов’язки директора ліцею Валерія Полюховича, у закладі були готові прийняти кількадесят людей, однак поселилися одна людина — жінка, котрі переночувала і вранці 27 серпня виїхала.
У гуртожитку коледжу Луцького технічного університету ніхто з мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки жити не захотів, розповів заступник директора навчального закладу Тарас Божидарник. З його слів, напередодні до гуртожитку приїхали люди, проте після огляду кімнат від поселення відмовилися.
Один із мешканців поруйнованої квартири на п'ятому поверсі, яка підлягає відселенню, Дмитро розповів: займається тим, що перевозить усі вцілілі речі з житла.
"Куска стелі немає, усі плити потріскали. Більша частина прильоту була в сусідню квартиру, а в нашій квартирі лише в кутку кімнати є дірка, і стіна до сусідів майже впала. В спальню поки не пускають, бо там стоять опори, щоб плити не прогиналися, тому зі спальні, на жаль, нічого не можемо забрати", — сказав чоловік.
Зі слів Дмитра, вирішили в гуртожитку не залишатися, а тимчасово переїхати до родичів у Луцьку, де присутні гарні умови для проживання.
Скільки орієнтовно часу відновлюватимуть їхні квартири, додав співвласник поруйнованої квартири Дмитро, людям наразі не повідомляють. З його слів, оселі перебувають під цілодобовою охороною.
Що відомо про комбіновану атаку РФ 26 серпня на Луцьк
Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА міста Луцька пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури.
Станом на 18:30 стало відомо, що кількість травмованих внаслідок ранкової атаки РФ зросла до шести людей, загинув 83-річний цивільний чоловік. Через слідчі дії патрульні поліцейські перекрили проспект Відродження та кільце поблизу авторинку.
На місці падіння уламків російського дрона в будинку у Луцьку сталася пожежа. Через атаку "Волиньобленерго" застосувало аварійні вимкнення світла, у більшості районів Луцька було відсутнє водопостачання. Станом на вечір 26 серпня рятувальники і комунальники завершили розбирати основні завали на постраждалому багатоквартирному будинку.
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