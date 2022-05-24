У Луцьку відселили людей з 10 квартир поруйнованої росією багатоповерхівки

З поруйнованого під час російського обстрілу 26 серпня п'ятиповерхового будинку в Луцьку станом на 27 серпня відселили мешканців 10 квартир. Йдеться про помешкання, котрі зруйновані або перебувати в яких небезпечно.



Про це Ігор Поліщук.



Для тимчасового проживання людей міська рада визначила гуртожитки комунального ліцею на вулиці Дубнівській та коледжу державного технічного університету на вулиці Конякіна.



Які умови забезпечили в гуртожитках і чи погодилися люди на тимчасовий переїзд



Для мешканців пошкоджених квартир у ліцеї підготували кімнати, розповіла заступниця директора комунального ліцею Людмила Шурма.



З її слів, гуртожиток загалом розрахований на 240 людей. Харчувати лучан планували в цій їдальні.



"Ми викликаємо на роботу своїх працівників кухні, а повністю продукти забезпечуються міською радою. Підготували ліжка, все застелили, все так швиденько, по першому дзвінку", — сказала освітянка.



Зі слів виконувача обов’язки директора ліцею Валерія Полюховича, у закладі були готові прийняти кількадесят людей, однак поселилися одна людина — жінка, котрі переночувала і вранці 27 серпня виїхала.



У гуртожитку коледжу Луцького технічного університету ніхто з мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки жити не захотів, розповів заступник директора навчального закладу Тарас Божидарник. З його слів, напередодні до гуртожитку приїхали люди, проте після огляду кімнат від поселення відмовилися.



Один із мешканців поруйнованої квартири на п'ятому поверсі, яка підлягає відселенню, Дмитро розповів: займається тим, що перевозить усі вцілілі речі з житла.



"Куска стелі немає, усі плити потріскали. Більша частина прильоту була в сусідню квартиру, а в нашій квартирі лише в кутку кімнати є дірка, і стіна до сусідів майже впала. В спальню поки не пускають, бо там стоять опори, щоб плити не прогиналися, тому зі спальні, на жаль, нічого не можемо забрати", — сказав чоловік.



Зі слів Дмитра, вирішили в гуртожитку не залишатися, а тимчасово переїхати до родичів у Луцьку, де присутні гарні умови для проживання.



Скільки орієнтовно часу відновлюватимуть їхні квартири, додав співвласник поруйнованої квартири Дмитро, людям наразі не повідомляють. З його слів, оселі перебувають під цілодобовою охороною.



Що відомо про комбіновану атаку РФ 26 серпня на Луцьк



Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА міста Луцька пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури.



Станом на 18:30 стало відомо, що кількість травмованих внаслідок ранкової атаки РФ зросла до шести людей, загинув 83-річний цивільний чоловік. Через слідчі дії патрульні поліцейські перекрили проспект Відродження та кільце поблизу авторинку.



На місці падіння уламків російського дрона в будинку у Луцьку сталася пожежа. Через атаку "Волиньобленерго" застосувало аварійні вимкнення світла, у більшості районів Луцька було відсутнє водопостачання. Станом на вечір 26 серпня рятувальники і комунальники завершили розбирати основні завали на постраждалому багатоквартирному будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! в Луцьку станом на 27 серпня відселили мешканців 10 квартир. Йдеться про помешкання, котрі зруйновані або перебувати в яких небезпечно.Про це Суспільному розповів міський головаДля тимчасового проживання людей міська рада визначила гуртожитки комунального ліцею на вулиці Дубнівській та коледжу державного технічного університету на вулиці Конякіна.Для мешканців пошкоджених квартир у ліцеї підготували кімнати, розповіла заступниця директора комунального ліцеюЗ її слів, гуртожиток загалом розрахований на 240 людей. Харчувати лучан планували в цій їдальні."Ми викликаємо на роботу своїх працівників кухні, а повністю продукти забезпечуються міською радою. Підготували ліжка, все застелили, все так швиденько, по першому дзвінку", — сказала освітянка.Зі слів виконувача обов’язки директора ліцею Валерія Полюховича, у закладі були готові прийняти кількадесят людей, однак поселилися одна людина — жінка, котрі переночувала і вранці 27 серпня виїхала.У гуртожитку коледжу Луцького технічного університету ніхто з мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки жити не захотів, розповів заступник директора навчального закладу. З його слів, напередодні до гуртожитку приїхали люди, проте після огляду кімнат від поселення відмовилися.Один із мешканців поруйнованої квартири на п'ятому поверсі, яка підлягає відселенню,розповів: займається тим, що перевозить усі вцілілі речі з житла."Куска стелі немає, усі плити потріскали. Більша частина прильоту була в сусідню квартиру, а в нашій квартирі лише в кутку кімнати є дірка, і стіна до сусідів майже впала. В спальню поки не пускають, бо там стоять опори, щоб плити не прогиналися, тому зі спальні, на жаль, нічого не можемо забрати", — сказав чоловік.Зі слів Дмитра, вирішили в гуртожитку не залишатися, а тимчасово переїхати до родичів у Луцьку, де присутні гарні умови для проживання.Скільки орієнтовно часу відновлюватимуть їхні квартири, додав співвласник поруйнованої квартири Дмитро, людям наразі не повідомляють. З його слів, оселі перебувають під цілодобовою охороною.Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА міста Луцька пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури.Станом на 18:30 стало відомо, що кількість травмованих внаслідок ранкової атаки РФ зросла до шести людей, загинув 83-річний цивільний чоловік. Через слідчі дії патрульні поліцейські перекрили проспект Відродження та кільце поблизу авторинку.На місці падіння уламків російського дрона в будинку у Луцьку сталася пожежа. Через атаку "Волиньобленерго" застосувало аварійні вимкнення світла, у більшості районів Луцька було відсутнє водопостачання. Станом на вечір 26 серпня рятувальники і комунальники завершили розбирати основні завали на постраждалому багатоквартирному будинку.

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