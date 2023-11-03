На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Рабий
Сьогодні, 22:33
Сумна звістка прийшла у ще одну волинську родину. Захищаючи Батьківщину від російських окупантів загинув воїн з Камінь-Каширщини.
Про це повідомляють на сторінці села Раків Ліс.
"Змушені повідомити про загибель нашого односельчанина, вірного Захисника України, жителя села Раків Ліс – Рабого Дмитра Володимировича, 1992 року народження. Загинув 27 серпня 2024 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.
Деталі зустрічі кортежу із тілом та поховання загиблого повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
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Про це повідомляють на сторінці села Раків Ліс.
"Змушені повідомити про загибель нашого односельчанина, вірного Захисника України, жителя села Раків Ліс – Рабого Дмитра Володимировича, 1992 року народження. Загинув 27 серпня 2024 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.
Деталі зустрічі кортежу із тілом та поховання загиблого повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
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