На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Рабий

На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Рабий
Сумна звістка прийшла у ще одну волинську родину. Захищаючи Батьківщину від російських окупантів загинув воїн з Камінь-Каширщини.

Про це повідомляють на сторінці села Раків Ліс.

"Змушені повідомити про загибель нашого односельчанина, вірного Захисника України, жителя села Раків Ліс – Рабого Дмитра Володимировича, 1992 року народження. Загинув 27 серпня 2024 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.

Деталі зустрічі кортежу із тілом та поховання загиблого повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

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Теги: Україна, Волинь, війна, втрата, Раків Ліс, Дмитро Рабий
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