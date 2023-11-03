На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Рабий





Про це повідомляють на сторінці села Раків Ліс.



"Змушені повідомити про загибель нашого односельчанина, вірного Захисника України, жителя села Раків Ліс – Рабого Дмитра Володимировича, 1992 року народження. Загинув 27 серпня 2024 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.



Деталі зустрічі кортежу із тілом та поховання загиблого повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка прийшла у ще одну волинську родину. Захищаючи Батьківщину від російських окупантів загинув воїн з Камінь-Каширщини.Про це повідомляють на сторінці села Раків Ліс."Змушені повідомити про загибель нашого односельчанина, вірного Захисника України, жителя села Раків Ліс – Рабого Дмитра Володимировича, 1992 року народження. Загинув 27 серпня 2024 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.Деталі зустрічі кортежу із тілом та поховання загиблого повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

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