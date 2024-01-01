28 серпня на Волині: гортаючи календар
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28 серпня день народження святкує волинський художник, член Національної спілки художників України Богдан Ясинський.
Також день народження відзначає волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.
Іменини цього дня святкують Марії.
Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і успіхів у роботі!
Окрім того, 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів.
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Також день народження відзначає волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.
Іменини цього дня святкують Марії.
Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і успіхів у роботі!
Окрім того, 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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