«На щиті» на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк

Анатолій Вознюк.



Про це Борис Карпус.



"28 серпня, у Нововолинськ прибуде тіло Героя Анатолія Вознюка.



В середу, о 12:00 жалобний кортеж вирушить від моргу до будинку, де мешкав Анатолій: мікрорайон Шахтарський, 19. Біля підʼїзду відбудеться невелика панахида.



О 12:45 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на Волинь повертається ГеройПро це повідомив міський голова Нововолинська"28 серпня, у Нововолинськ прибуде тіло Героя Анатолія Вознюка.В середу, о 12:00 жалобний кортеж вирушить від моргу до будинку, де мешкав Анатолій: мікрорайон Шахтарський, 19. Біля підʼїзду відбудеться невелика панахида.О 12:45 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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