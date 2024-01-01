«На щиті» на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк
Сьогодні, 03:24
"На щиті" на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"28 серпня, у Нововолинськ прибуде тіло Героя Анатолія Вознюка.
В середу, о 12:00 жалобний кортеж вирушить від моргу до будинку, де мешкав Анатолій: мікрорайон Шахтарський, 19. Біля підʼїзду відбудеться невелика панахида.
О 12:45 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"28 серпня, у Нововолинськ прибуде тіло Героя Анатолія Вознюка.
В середу, о 12:00 жалобний кортеж вирушить від моргу до будинку, де мешкав Анатолій: мікрорайон Шахтарський, 19. Біля підʼїзду відбудеться невелика панахида.
О 12:45 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розкрили деталі про міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону
Сьогодні, 04:07
«На щиті» на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк
Сьогодні, 03:24
В Україні хочуть будувати закинуту раніше АЕС
Сьогодні, 01:30
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
27 серпень, 23:19