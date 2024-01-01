«На щиті» на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк

«На щиті» на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк
"На щиті" на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"28 серпня, у Нововолинськ прибуде тіло Героя Анатолія Вознюка.

В середу, о 12:00 жалобний кортеж вирушить від моргу до будинку, де мешкав Анатолій: мікрорайон Шахтарський, 19. Біля підʼїзду відбудеться невелика панахида.

О 12:45 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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