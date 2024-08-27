Розкрили деталі про міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону

Розкрили деталі про міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону
Ідея створення міністерства, яке відповідало б за повернення з-за кордону громадян України, походила від президента. За словами самого Володимира Зеленського, одне МЗС з таким завданням не впорається.

Президент розраховує, що рішення щодо нового міністерства мають ухвалити восени, сказав він у відповіді на запитання шеф-редакторки LB.ua на форумі "Україна 2024".

Повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. В Україні зараз налічують 10,8 млн пенсіонерів, а 7,5 млн українців перебувають за кордоном.

"Не вистачить сил міністерству закордонних справ не втратити 7,5 млн українців. Цю ідею я обговорював якраз без Дмитра Кулеби, а з прем'єр-міністром України. Бо це про уряд, і він є голова нашого уряду. Ми проговорювали, що це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я тут не про людей, особистість, а про інституційність цього процесу", – сказав він.

Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів.

"Тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну, повернути дітей, студентів. Без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись", – сказав він.

Одним з завдання нового міністерства буде пошук роботи для таких громадян України. МЗС таким зараз не займається.

Окрім того, потрібно протидіяти російській агентурі, яка працює з українцями за кордоном.

"Людей перехоплюють. Мислення змінюють, підхід, хто ворог у цій війні", – сказав президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розкрили деталі про міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону
Сьогодні, 04:07
«На щиті» на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк
Сьогодні, 03:24
В Україні хочуть будувати закинуту раніше АЕС
Сьогодні, 01:30
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
27 серпень, 23:19
Схожі новини
В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», - Шмигаль В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», - Шмигаль
27 серпень, 19:25
Україна покаже США список цілей в рф для ATACMS, щоб отримати дозвіл на удари від Байдена, – ЗМІ Україна покаже США список цілей в рф для ATACMS, щоб отримати дозвіл на удари від Байдена, – ЗМІ
27 серпень, 17:36
Сили оборони взяли під контроль вже 100 населених пунктів у Курській області, - Сирський Сили оборони взяли під контроль вже 100 населених пунктів у Курській області, - Сирський
27 серпень, 17:11
У Луцьку до 15 років за ґратами засудили 63-річну зрадницю із Запоріжжя У Луцьку до 15 років за ґратами засудили 63-річну зрадницю із Запоріжжя
27 серпень, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК: є поранений
27 серпень, 10:57
 5
«Вода і світло є, газу ще немає»: мешканцям поруйнованого росією будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу
27 серпень, 16:35
 1
Розкрили деталі про міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону
Сьогодні, 04:07
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Анатолій Вознюк
Сьогодні, 03:24
 0
В Україні хочуть будувати закинуту раніше АЕС
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8