В Україні хочуть будувати закинуту раніше АЕС

Енергоатом готується до реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС.Про це повідомляють у пресслужбі компанії.Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тож команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000.Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:- надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом»;- передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом».«Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями», – наголосив керівник ЕнергоатомаНагадаємо, задля посилення енергетичної безпеки України Енергоатом проводить ремонтно-відновлювальні роботи на енергоблоках №3 та №4 Хмельницької АЕС, де зводитимуться реактори типу ВВЕР-1000. Також на ХАЕС стартував проєкт з будівництва енергоблоків №5 та №6 за американською технологією.