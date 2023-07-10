В Україні хочуть будувати закинуту раніше АЕС

В Україні хочуть будувати закинуту раніше АЕС
Енергоатом готується до реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тож команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000.

Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

- надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом»;

- передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом».

«Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями», – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

Нагадаємо, задля посилення енергетичної безпеки України Енергоатом проводить ремонтно-відновлювальні роботи на енергоблоках №3 та №4 Хмельницької АЕС, де зводитимуться реактори типу ВВЕР-1000. Також на ХАЕС стартував проєкт з будівництва енергоблоків №5 та №6 за американською технологією.

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Теги: Україна, Чигринська АЕС, будівництво
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