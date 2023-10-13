МОН назвало Волинську область Луцькою в опитуванні про стан освіти





На це звернуло увагу видання lviv.media, пише



Там поширили скриншот одного з запитань опитування, де респондентів просять дати відповідь про місце їхнього проживання. У переліку областей Волинської не було, однак замість неї була Луцька.



Згодом помилку виправили, і тепер у запитанні назва області вказана правильно.



Зазначимо, Волинська область — одна з трьох в Україні, яка має назву, що не збігається з назвою обласного центру. Крім неї таку невідповідність має Закарпатська область з обласним центром Ужгородом та Кіровоградська область із центром у Кропивницькому.



Міністр освіти та науки Оксен Лісовий, анонсуючи старт опитування, називав його «важливим кроком до розуміння реального стану справ у нашій галузі». За його словами, від учасників освітнього процесу мають отримати зворотний зв’язок, «щоб мати на 100% вичерпне розуміння потрібних змін».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство освіти та науки запустило всеукраїнське опитування щодо якості освіти. В одному з запитань назву Волинської області переплутали, назвавши її Луцькою.На це звернуло увагу видання lviv.media, пише Громадське Там поширили скриншот одного з запитань опитування, де респондентів просять дати відповідь про місце їхнього проживання. У переліку областей Волинської не було, однак замість неї була Луцька.Згодом помилку виправили, і тепер у запитанні назва області вказана правильно.Зазначимо, Волинська область — одна з трьох в Україні, яка має назву, що не збігається з назвою обласного центру. Крім неї таку невідповідність має Закарпатська область з обласним центром Ужгородом та Кіровоградська область із центром у Кропивницькому.Міністр освіти та науки Оксен Лісовий, анонсуючи старт опитування, називав його «важливим кроком до розуміння реального стану справ у нашій галузі». За його словами, від учасників освітнього процесу мають отримати зворотний зв’язок, «щоб мати на 100% вичерпне розуміння потрібних змін».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію