МОН назвало Волинську область Луцькою в опитуванні про стан освіти
Сьогодні, 05:29
Міністерство освіти та науки запустило всеукраїнське опитування щодо якості освіти. В одному з запитань назву Волинської області переплутали, назвавши її Луцькою.
На це звернуло увагу видання lviv.media, пише Громадське.
Там поширили скриншот одного з запитань опитування, де респондентів просять дати відповідь про місце їхнього проживання. У переліку областей Волинської не було, однак замість неї була Луцька.
Згодом помилку виправили, і тепер у запитанні назва області вказана правильно.
Зазначимо, Волинська область — одна з трьох в Україні, яка має назву, що не збігається з назвою обласного центру. Крім неї таку невідповідність має Закарпатська область з обласним центром Ужгородом та Кіровоградська область із центром у Кропивницькому.
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий, анонсуючи старт опитування, називав його «важливим кроком до розуміння реального стану справ у нашій галузі». За його словами, від учасників освітнього процесу мають отримати зворотний зв’язок, «щоб мати на 100% вичерпне розуміння потрібних змін».
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На це звернуло увагу видання lviv.media, пише Громадське.
Там поширили скриншот одного з запитань опитування, де респондентів просять дати відповідь про місце їхнього проживання. У переліку областей Волинської не було, однак замість неї була Луцька.
Згодом помилку виправили, і тепер у запитанні назва області вказана правильно.
Зазначимо, Волинська область — одна з трьох в Україні, яка має назву, що не збігається з назвою обласного центру. Крім неї таку невідповідність має Закарпатська область з обласним центром Ужгородом та Кіровоградська область із центром у Кропивницькому.
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий, анонсуючи старт опитування, називав його «важливим кроком до розуміння реального стану справ у нашій галузі». За його словами, від учасників освітнього процесу мають отримати зворотний зв’язок, «щоб мати на 100% вичерпне розуміння потрібних змін».
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