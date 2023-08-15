Волинянка вийшла до півфіналу юніорського чемпіонату світу з легкої атлетики

Волинянка вийшла до півфіналу юніорського чемпіонату світу з легкої атлетики
Легкоатлетка з Ковеля Уляна Степанюк стартувала на Чемпіонаті світу U-10 з легкої атлетики.

Про це повідомляє Спорт на Районі.

Юнка, яка виступає у бігові на 100 метрів, змагалася у кваліфікаційному раунді у вівторок, 27 серпня.

Уляна Степанюк виступала у першому забізі. З часом 11.82 с волинянка стала третьою та напряму кваліфікувалася до півфіналу.

Півфінальні забіги відбудуться 28 серпня о 00:35 за Києвом.

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Теги: спорт, Волинь, чемпіонат світу, легка атлетика
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