Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
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