Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 28 серпня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Волинська область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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