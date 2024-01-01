Через волинський кордон намагались провезти понад 3 тисячі брендових футболок та комплектів термобілизни

Волинські митники на посту "Ягодин" серед вантажу гуманітарної допомоги виявили незадекларований одяг світових лідерів виробництва спорттоварів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Понад 3 тисячі новісіньких футболок від торгових марок "Nike" чи "Adidas" та комплектів термобілизни значились в електронній декларації, заявленій до Автоматизованої Системи обліку та розподілу гумдопомоги, як спакований у лантухи вживаний текстиль.За фактом недекларування товарів комерційного призначення щодо керівниці громадської організації з Рівного, яка ввозила одяг на територію України, складено протокол за ознаками порушення, передбаченого статтею 472 Митного кодексу.Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу в повному розмірі вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Вилучений на склад митниці крам буде оцінений експертом у ході провадження. Остаточні рішення невдовзі прийматиме суд.