Через волинський кордон намагались провезти понад 3 тисячі брендових футболок та комплектів термобілизни

Через волинський кордон намагались провезти понад 3 тисячі брендових футболок та комплектів термобілизни
Волинські митники на посту "Ягодин" серед вантажу гуманітарної допомоги виявили незадекларований одяг світових лідерів виробництва спорттоварів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Понад 3 тисячі новісіньких футболок від торгових марок "Nike" чи "Adidas" та комплектів термобілизни значились в електронній декларації, заявленій до Автоматизованої Системи обліку та розподілу гумдопомоги, як спакований у лантухи вживаний текстиль.

За фактом недекларування товарів комерційного призначення щодо керівниці громадської організації з Рівного, яка ввозила одяг на територію України, складено протокол за ознаками порушення, передбаченого статтею 472 Митного кодексу.
Через волинський кордон намагались провезти понад 3 тисячі брендових футболок та комплектів термобілизни

Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу в повному розмірі вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Вилучений на склад митниці крам буде оцінений експертом у ході провадження. Остаточні рішення невдовзі прийматиме суд.
Через волинський кордон намагались провезти понад 3 тисячі брендових футболок та комплектів термобілизни
Через волинський кордон намагались провезти понад 3 тисячі брендових футболок та комплектів термобілизни
Через волинський кордон намагались провезти понад 3 тисячі брендових футболок та комплектів термобілизни
Через волинський кордон намагались провезти понад 3 тисячі брендових футболок та комплектів термобілизни

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Теги: Волинська митниця
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