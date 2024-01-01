Через аварійну ситуацію частина вулиць Луцька та села Липини - без світла





Про це



Наразі без електропостачання через пошкодження: проспекти Соборності, Відродження, Молоді, вулиці Конякіна, Кравчука, Теремнівська та прилеглі. Село Липини - частково.



Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням розподілу електроенергії споживачам.



Орієнтовний час: до 21:00 27 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через пошкодження кабельної лінії третіми особами виникла аварійна ситуація в мережах «Волиньобленерго» у м. Луцьку та с. Липини.Про це повідомили у пресслужбі "Волиньобленерго".Наразі без електропостачання через пошкодження: проспекти Соборності, Відродження, Молоді, вулиці Конякіна, Кравчука, Теремнівська та прилеглі. Село Липини - частково.Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням розподілу електроенергії споживачам.Орієнтовний час: до 21:00 27 серпня.

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