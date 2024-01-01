У Луцьку до 15 років за ґратами засудили 63-річну зрадницю із Запоріжжя





Про це



Триває системна робота Служби безпеки з викриття та документування злочинів державних зрадників, щоб жоден з них не уникнув справедливого покарання.



Слідчі СБУ Волині зібрали беззаперечну доказову базу щодо 63-річної мешканки м. Мелітополь, яка зрадила свою державу.



За даними слідства, жінка з 2001 року працювала в управлінні з розвитку підприємництва та промисловості виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.



Однак, відразу після окупації російськими військами Мелітополя вона без вагань перейшла на службу до ворожої адміністрації та зайняла посаду «головного спеціаліста» в окупаційній адміністрації Мелітополя.



Зрадниця, як представниця органів місцевого самоврядування, брала участь у публічних «круглих столах» разом з окупантами, а також у з’їздах партії «єдина росія».



Фігурантка активно їздила з перевірками до підприємців, залякувала їх та вимагала у них документи щодо підтвердження їхньої реєстрації в податкових органах рф.



Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав зрадницю винуватою за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України та заочно засудив її до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки СБУ у Луцьку до 15 років за ґратами засудили зрадницю.Про це повідомили Управління СБ України у Волинській області.Триває системна робота Служби безпеки з викриття та документування злочинів державних зрадників, щоб жоден з них не уникнув справедливого покарання.Слідчі СБУ Волині зібрали беззаперечну доказову базу щодо 63-річної мешканки м. Мелітополь, яка зрадила свою державу.За даними слідства, жінка з 2001 року працювала в управлінні з розвитку підприємництва та промисловості виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.Однак, відразу після окупації російськими військами Мелітополя вона без вагань перейшла на службу до ворожої адміністрації та зайняла посаду «головного спеціаліста» в окупаційній адміністрації Мелітополя.Зрадниця, як представниця органів місцевого самоврядування, брала участь у публічних «круглих столах» разом з окупантами, а також у з’їздах партії «єдина росія».Фігурантка активно їздила з перевірками до підприємців, залякувала їх та вимагала у них документи щодо підтвердження їхньої реєстрації в податкових органах рф.Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав зрадницю винуватою за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України та заочно засудив її до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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