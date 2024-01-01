У Луцьку до 15 років за ґратами засудили 63-річну зрадницю із Запоріжжя

У Луцьку до 15 років за ґратами засудили 63-річну зрадницю із Запоріжжя
Завдяки СБУ у Луцьку до 15 років за ґратами засудили зрадницю.

Про це повідомили Управління СБ України у Волинській області.

Триває системна робота Служби безпеки з викриття та документування злочинів державних зрадників, щоб жоден з них не уникнув справедливого покарання.

Слідчі СБУ Волині зібрали беззаперечну доказову базу щодо 63-річної мешканки м. Мелітополь, яка зрадила свою державу.

За даними слідства, жінка з 2001 року працювала в управлінні з розвитку підприємництва та промисловості виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Однак, відразу після окупації російськими військами Мелітополя вона без вагань перейшла на службу до ворожої адміністрації та зайняла посаду «головного спеціаліста» в окупаційній адміністрації Мелітополя.

Зрадниця, як представниця органів місцевого самоврядування, брала участь у публічних «круглих столах» разом з окупантами, а також у з’їздах партії «єдина росія».

Фігурантка активно їздила з перевірками до підприємців, залякувала їх та вимагала у них документи щодо підтвердження їхньої реєстрації в податкових органах рф.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав зрадницю винуватою за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України та заочно засудив її до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через аварійну ситуацію частина вулиць Луцька та села Липини - без світла
Сьогодні, 16:40
«Вода і світло є, газу ще немає»: мешканцям поруйнованого росією будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу
Сьогодні, 16:35
У Луцьку до 15 років за ґратами засудили 63-річну зрадницю із Запоріжжя
Сьогодні, 16:08
Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський
Сьогодні, 16:03
З 1 жовтня Нацбанк тимчасово обмежить перекази «з карти на карту»: скільки можна за місяць
Сьогодні, 15:22
Схожі новини
У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком У Луцьку попрощалися із загиблим на Донеччині Героєм Віталієм Ващуком
Сьогодні, 14:40
На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 13:05
На війні перестало битися серце Героя з Волині Анатолія Вознюка На війні перестало битися серце Героя з Волині Анатолія Вознюка
Сьогодні, 11:28
У Луцьку знову пролунали вибухи У Луцьку знову пролунали вибухи
26 серпень, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК: є поранений
Сьогодні, 10:57
 5
«Вода і світло є, газу ще немає»: мешканцям поруйнованого росією будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу
Сьогодні, 16:35
 1
Сили оборони взяли під контроль вже 100 населених пунктів у Курській області, - Сирський
Сьогодні, 17:11
 0
Через аварійну ситуацію частина вулиць Луцька та села Липини - без світла
Сьогодні, 16:40
 0
У Луцьку до 15 років за ґратами засудили 63-річну зрадницю із Запоріжжя
Сьогодні, 16:08
 0
Медіа
відео
1/8