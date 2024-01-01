Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський





Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції, пише



Він привітав український оборонний комплекс із випробуванням цієї ракети. Деталей про те, що це за ракета, Зеленський не навів.



Нещодавно президент також оголосив, що 24 серпня українські військові вперше завдали удару по російських військових за допомогою ракети-дрона «Паляниця». За його словами, ракета-дрон — це зброя «абсолютно нового класу». Результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.



Розробка «Паляниці» тривала півтора року. Її вартість — значно нижча за іноземні аналоги. Ракета-дрон оснащена турбореактивним двигуном. Її запускатимуть з наземної платформи, у межах дальності дії цього дрона перебувають 20 російських аеродромів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні провели успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети.Про це сказав президентпід час пресконференції, пише Громадське Він привітав український оборонний комплекс із випробуванням цієї ракети. Деталей про те, що це за ракета, Зеленський не навів.Нещодавно президент також оголосив, що 24 серпня українські військові вперше завдали удару по російських військових за допомогою ракети-дрона «Паляниця». За його словами, ракета-дрон — це зброя «абсолютно нового класу». Результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.Розробка «Паляниці» тривала півтора року. Її вартість — значно нижча за іноземні аналоги. Ракета-дрон оснащена турбореактивним двигуном. Її запускатимуть з наземної платформи, у межах дальності дії цього дрона перебувають 20 російських аеродромів.

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