Луцькрада виділить 14 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених будинків





Про це міський голова Ігор Поліщук написав на своєму



"На черговій сесії в цю середу виділимо 14 мільйонів гривень з резервного фонду для першочергових заходів з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, ремонтних робіт та компенсацій мешканцям", - повідомив мер.



Раніше ми повідомляли, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада виділить кошти на відновлення будинків, які були пошкоджені під час ранкової ворожої атаки росії на Волинь у понеділок, 26 серпня.Про це міський голованаписав на своєму телеграм-каналі. "На черговій сесії в цю середу виділимо 14 мільйонів гривень з резервного фонду для першочергових заходів з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, ремонтних робіт та компенсацій мешканцям", - повідомив мер.Раніше ми повідомляли, що усім потерпілим, які постраждали внаслідок ранкової атаки на Луцьк надається необхідна допомога . З пошкоджених будинків триває переселення людей.

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