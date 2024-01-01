Луцькрада виділить 14 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених будинків

Луцькрада виділить 14 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених будинків
Луцька міська рада виділить кошти на відновлення будинків, які були пошкоджені під час ранкової ворожої атаки росії на Волинь у понеділок, 26 серпня.

Про це міський голова Ігор Поліщук написав на своєму телеграм-каналі.

"На черговій сесії в цю середу виділимо 14 мільйонів гривень з резервного фонду для першочергових заходів з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, ремонтних робіт та компенсацій мешканцям", - повідомив мер.

Раніше ми повідомляли, що усім потерпілим, які постраждали внаслідок ранкової атаки на Луцьк надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей.

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