Луцькрада виділить 14 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених будинків
Сьогодні, 18:20
Луцька міська рада виділить кошти на відновлення будинків, які були пошкоджені під час ранкової ворожої атаки росії на Волинь у понеділок, 26 серпня.
Про це міський голова Ігор Поліщук написав на своєму телеграм-каналі.
"На черговій сесії в цю середу виділимо 14 мільйонів гривень з резервного фонду для першочергових заходів з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, ремонтних робіт та компенсацій мешканцям", - повідомив мер.
Раніше ми повідомляли, що усім потерпілим, які постраждали внаслідок ранкової атаки на Луцьк надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це міський голова Ігор Поліщук написав на своєму телеграм-каналі.
"На черговій сесії в цю середу виділимо 14 мільйонів гривень з резервного фонду для першочергових заходів з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, ремонтних робіт та компенсацій мешканцям", - повідомив мер.
Раніше ми повідомляли, що усім потерпілим, які постраждали внаслідок ранкової атаки на Луцьк надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бійців 42 ОМБр нагородили Зеленський та Сирський
Сьогодні, 18:40
Луцькрада виділить 14 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених будинків
Сьогодні, 18:20
Ситуація з відновленням електропостачання на Волині змінилася
Сьогодні, 18:00
Свято для родин військових організували у Колках
Сьогодні, 17:35