Ситуація з відновленням електропостачання на Волині змінилася
Сьогодні, 18:00
На Волині змінилася ситуація з відновленням електроенергії. Раніше спеціалісти обіцяли, що світло в домівках волинян має зʼявитися близько 17:00, однак станом на цю годину багато домогосподарств області досі залишаються знеструмленими.
Про це йдеться в телеграм-каналі Волиньобленерго.
Зазначають, що станом на 17:00 забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури.
Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 458 населених пунктах.
Частково залишаються без електропостачання 247 населених пунктів Ковельського району (Ковель, Любомль, Стара Вижівка) та Луцьк.
Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачанням. Орієнтовний час: до 20:00 26 серпня.
У період воєнного стану інформація про проведення робіт та пошкоджені об’єкти є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.
«Просимо волинян зберігати спокій та користуватись виключно перевіреними джерелами інформації», – кажуть у Волиньобленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в телеграм-каналі Волиньобленерго.
Зазначають, що станом на 17:00 забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури.
Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 458 населених пунктах.
Частково залишаються без електропостачання 247 населених пунктів Ковельського району (Ковель, Любомль, Стара Вижівка) та Луцьк.
Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачанням. Орієнтовний час: до 20:00 26 серпня.
У період воєнного стану інформація про проведення робіт та пошкоджені об’єкти є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.
«Просимо волинян зберігати спокій та користуватись виключно перевіреними джерелами інформації», – кажуть у Волиньобленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бійців 42 ОМБр нагородили Зеленський та Сирський
Сьогодні, 18:40
Ситуація з відновленням електропостачання на Волині змінилася
Сьогодні, 18:00
Свято для родин військових організували у Колках
Сьогодні, 17:35