Ситуація з відновленням електропостачання на Волині змінилася





Про це йдеться в телеграм-каналі Волиньобленерго.



Зазначають, що станом на 17:00 забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури.



Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 458 населених пунктах.



Частково залишаються без електропостачання 247 населених пунктів Ковельського району (Ковель, Любомль, Стара Вижівка) та Луцьк.



Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачанням. Орієнтовний час: до 20:00 26 серпня.



У період воєнного стану інформація про проведення робіт та пошкоджені об’єкти є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.



«Просимо волинян зберігати спокій та користуватись виключно перевіреними джерелами інформації», – кажуть у Волиньобленерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині змінилася ситуація з відновленням електроенергії. Раніше спеціалісти обіцяли, що світло в домівках волинян має зʼявитися близько 17:00 , однак станом на цю годину багато домогосподарств області досі залишаються знеструмленими.Про це йдеться в телеграм-каналі Волиньобленерго.Зазначають, що станом на 17:00 забезпечено електропостачання особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури.Значну частину знеструмлень вдалось ліквідувати - відновлено електропостачання в 458 населених пунктах.Частково залишаються без електропостачання 247 населених пунктів Ковельського району (Ковель, Любомль, Стара Вижівка) та Луцьк.Служби «Волиньобленерго» продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачанням. Орієнтовний час: до 20:00 26 серпня.У період воєнного стану інформація про проведення робіт та пошкоджені об’єкти є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.«Просимо волинян зберігати спокій та користуватись виключно перевіреними джерелами інформації», – кажуть у Волиньобленерго.

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