Бійців 42 ОМБр нагородили Зеленський та Сирський

Відзначені

Варвар

Лесюк та Сирський

У День Незалежності 42 Окрема механізована бригада отримала найвищу відзнаку – бойовий прапор від Президента України Володимира Зеленського. А кількома днями раніше, перебуваючи на східному фронті, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський відзначив нагородами особовий “за надійне тримання оборони на важливих рубежах” та “за поступове просування вперед”.“Це не просто стяг. Це свідчення мужності, відданості і непохитної віри в Перемогу. Цей прапор – це символ єдності, непереможності, і він належить кожному військовослужбовцю бригади. З цим прапором звільнятимемо нашу землю від ворога!”, – привітали з історичною подією бойових побратимів в Оперативному командуванні “Захід”.Вручення бойового прапора – це справді гідне визнання на найвищому державному рівні бойового шляху 42 ОМБр, мужності та героїзму військовослужбовців з’єднання. Урочистості відбулися на території Національного музею історії України у Другій світовій війні у м. Києві.“Вдячний кожному нашому захиснику і захисниці за хоробрість, стійкість, відданість в ім’я українського народу та за щоденну невтомну боротьбу з агресором”, – наголосив генерал Олександр Сирський, зустрічаючись на фронті з солдатами, сержантами та офіцерами кількома днями раніше.Серед заохоченого особового складу з’єднання, пункт постійної дислокації якого знаходиться в м. Чортків на Тернопільщині, представники усіх територій України та різних військових професій.Зокрема, воїни удостоєні відзнак “За бойову доблесть”, “Щит переможця”, “Хрест хоробрих”, “Срібний хрест” та “Золотий хрест”. Вони займають різні посади і мобілізовані з різноманітних регіонів нашої держави. Але спільні в мужності, стійкості та відвазі!Наприклад, в одному з епізодів бойової роботи старший сержант Василь із позивним “Дракон” виконував бойове завдання на Харківщині у складі мінометної батареї одного з механізованих батальйонів 42 ОМБр. Під час облаштування позиції воїн із Прикарпаття виявив групу окупантів у складі 7 військовослужбовців, які намагалися проникнути у розташування підрозділу. “Дракон” правильно оцінив обстановку та з особистої стрілецької зброї 1 рашиста ліквідував, ще двох поранив, і в результаті рашисти відступили.Удома на героя, якого Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський вручив “Золотий хрест”, чекають дружина та 10-ний син.48-річний солдат із позивним “Дрозд” до мобілізації проживав у Тернопільської області. Руслан працював зварювальником у рідному місті. У підрозділі військовослужбовець із березня 2023 року. За цей час показав такі якості воїна як рішучість, завзятість, вірність, наполеглевість, волелюбність. А нагороду отримав за мужність та відвагу на Харківському напрямку, коли під час штурмів противника Руслан із побратимами знищили штурмовий загін противника у кількості 21 особи. На Героя очікують із Перемогою мама, дружина та дві дочки.Також гордяться своїм сином та чоловіком батьки та дружина водія-електрика відділення зв’язку взводу зв’язку солдата Олексія на позивний “Варвар”. Від мобілізувався з м. Рівного. Тридцятирічний солдат був успішним і в цивільному життя (має свій власний швейний цех), і в підрозділі показав себе як вмотивований, ініціативний, компетентний, наполегливий і сміливий патріот своєї країни, який не має страху перед ворогом. Нагороду “Хрест Хоробрих” із рук Головкома він отримав за мужність та відвагу під час розгортання ліній проводового зв’язку між ротним опорним пунктом та чотирма спостережними постами, ліквідовував під ворожими обстрілами пориви ліній проводового зв’язку, здійснив ремонт телефонії, налаштував радіостанції, встановлював та забезпечив роботу терміналів супутникового зв’язку Starlink, що в сукупності допомогло завдати окупантам значних втрат та забезпечити переможний результат бою.Прославили себе в боях за Україну й інші відзначені генералом Олександром Сирським.Зокрема, заступник командира бойової машини, навідник-оператор механізованого відділення солдат Олександр (позивний “Череп”) мобілізувався з Камінь-Каширського району, що на Волині.Водій механізованого взводу із позивним “Снайпер” (солдата звати Анатолієм), який із Ярмолинецького району Хмельниччини.Санітарний інструктор медичного пункту механізованого батальйону з позивним “Юрист” представляє Тернопільщину. Сержанта звати Сергієм.Старший солдат із позивним “Рудий”, який до мобілізації мешкав у м. Чернівці. Олег захищає Україну на посаді санітарного інструктора стрілецької роти.Номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу солдат на ім’я Олександр отримав позивний “Одеса”, оскілки прибув зі славної “Перлини, що понад морем”.ТВО командира стрілецької роти лейтенант із позивним “Механік” (звати Олегом) з Прикарпаття.А ще один офіцер, командир кулеметного взводу стрілецької роти молодший лейтенант Яків (позивний “Магістр”) із м. Києва…Зрозуміло, що участь в урочистій події на одній із ділянок Харківщини взяли не тільки нагороджені. Серед тих, хто здійснював організаційні заходи, був і відомий журналіст, заступник голови Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України капітан Святослав Лесюк, який проходить військову службу по мобілізації на посаді заступника командира батальйону з психологічної підтримки персоналу одного з механізованих підрозділів.Для спроможних доучитися до лав 42 Окремої механізованої бригади контактний тел.: +380979712752.Відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.Фото надані Службою зв’язків з громадськістю 42 Окремої механізованої бригади.