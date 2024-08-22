За волю України віддали життя двоє Героїв з Луцької громади

За волю України віддали життя двоє Героїв з Луцької громади
Війна забрала життя двох Героїв з Луцької громади Віталія Ващука та Ігоря Белінського.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

На жаль, маємо ще дві втрати.

"Лучанин Ващук Віталій Олександрович, 21.10.1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 2 штурмового відділення 1 штурмового взводу 1 штурмової роти.

Солдат Ващук Віталій Олександрович загинув 22.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Неліпівка Донецької області.

Житель с.Дачне Луцької міської територіальної громади Белінський Ігор Васильович, 02.10.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Солдат Белінський Ігор Васильович помер 23.08.2024 року у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечнікова Дніпропетровської обласної ради” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!



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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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