На війні загинув Герой з Волині Василь Забокрицький





Про це повідомили у Вишнівській громаді.



Військовий загинув 23 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України від поранень несумісних із життям, поблизу села Діброва Сєвєродонецького району, Луганської області.



Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та місце поховання повідомимо згодом.



У зв'язку із загибеллю Василя Забокрицького, у Вишнівській територіальній громаді оголошено Дні жалоби з 26 по 28 серпня 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з Волині Забокрицький Василь Васильович 1973 року народження.Про це повідомили у Вишнівській громаді.Військовий загинув 23 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України від поранень несумісних із життям, поблизу села Діброва Сєвєродонецького району, Луганської області.Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та місце поховання повідомимо згодом.У зв'язку із загибеллю Василя Забокрицького, у Вишнівській територіальній громаді оголошено Дні жалоби з 26 по 28 серпня 2024 року.

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