Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 27 серпня

Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 27 серпня
У Луцьку похмура погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря вночі коливатиметься між позначками- 19-22°С, вдень - 29-31°С, а ввечері ствопчик термометра показуватиме 30-24°С.

Вітер східний, західний зі швидкістю 1,9-4,5 м/сек.

Народний прогноз погоди: Наші пращури помітили: якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинянин відрізів собі геніталії, його шпиталізували
Сьогодні, 19:45
На війні загинув Герой з Волині Василь Забокрицький
Сьогодні, 19:15
За волю України віддали життя двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 18:52
Через атаку росіян загинув 83-річний лучанин, ще шестеро людей постраждали
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня
24 серпень, 20:00
«Все летіло, все тріщало»: після негоди в громаді на Волині підраховують збитки «Все летіло, все тріщало»: після негоди в громаді на Волині підраховують збитки
21 серпень, 08:20
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня
17 серпень, 20:00
На Волині прогнозують дощі та грози На Волині прогнозують дощі та грози
17 серпень, 10:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин відрізів собі геніталії, його шпиталізували
Сьогодні, 19:45
 0
На війні загинув Герой з Волині Василь Забокрицький
Сьогодні, 19:15
 0
За волю України віддали життя двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 18:52
 0
Через атаку росіян загинув 83-річний лучанин, ще шестеро людей постраждали
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8