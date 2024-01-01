Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 27 серпня





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Температура повітря вночі коливатиметься між позначками- 19-22°С, вдень - 29-31°С, а ввечері ствопчик термометра показуватиме 30-24°С.



Вітер східний, західний зі швидкістю 1,9-4,5 м/сек.



Народний прогноз погоди: Наші пращури помітили: якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку похмура погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik Температура повітря вночі коливатиметься між позначками- 19-22°С, вдень - 29-31°С, а ввечері ствопчик термометра показуватиме 30-24°С.Вітер східний, західний зі швидкістю 1,9-4,5 м/сек.Наші пращури помітили: якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.

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