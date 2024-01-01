На Волині внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури





Про це Ольга Черен.



З її слів, об'єкт зазнав значних пошкоджень. У місті Ковель також було відсутнє водопостачання та водовідведення, а також електроенергія. Впродовж дня світло намагалися відновити.



"З 28 громад лише у 8 громадах є електроенергія. Решта громад по селах — без світла. У них відкрили пункти незламності, щоб люди могли зарядити телефони. Ковельске МТМО забезпечене водою на добу. Всі об'єкти комунальної власності мають генератори та запас пального на три доби", — каже Ольга Черен.



З її слів, енергетики працюють і роблять все можливе, щоб найшвидше відновити електропостачання у районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час ранкової атаки рф 26 серпня на Волині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у місті Ковелі.Про це Суспільному розповіла начальниця районної військової адміністраціїЗ її слів, об'єкт зазнав значних пошкоджень. У місті Ковель також було відсутнє водопостачання та водовідведення, а також електроенергія. Впродовж дня світло намагалися відновити."З 28 громад лише у 8 громадах є електроенергія. Решта громад по селах — без світла. У них відкрили пункти незламності, щоб люди могли зарядити телефони. Ковельске МТМО забезпечене водою на добу. Всі об'єкти комунальної власності мають генератори та запас пального на три доби", — каже Ольга Черен.З її слів, енергетики працюють і роблять все можливе, щоб найшвидше відновити електропостачання у районі.

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