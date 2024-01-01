«Я сам вилазив з-під завалів»: що про атаку РФ розповідають жителі багатоповерхівки у Луцьку, куди влучили уламки дрона









У квартирі на п’ятому поверсі, над якою внаслідок російської атаки пробитий дах і поруйнована частина стіни, проживає з чоловіком, розповіла господиня Наталія. Жінка подала заяву до фахівців координаційного штабу у поліції, які документують пошкодження житла та травмування людей.



"Ми оформляємо заяву у зв’язку із тим, що сталося із нашою квартирою. У той момент я була на роботі. У дома нікого не було. Усі живі, здорові — це найголовніше. Усе інше відбудуємо", — каже жінка.



Зараз лучанка планує жити у родичів. По сусідству з Наталією у третьому під’їзді поруйнованого будинку на проспекті Відродження мешкає 54-річний Віктор. Чоловік каже, що його вдома не було, дружина ж уціліла завдяки котові.



"От, не дай Боже, жінку кіт би не розбудив і вона не пішла у туалет, а вона якраз біля вікна. Усе б упало на неї. Там усе лежить, якраз там, де вона спала, вона спала біля вікна. Я живу на другому поверсі", — говорить лучанин.



Зі слів Віктора, дивом вижив одинадцятирічний сусід Артем.



"Так, тато на війні, а я був сам, я сам вилазив з-під завалів. Бачив, що дах впав. Чую, ра-та-та. Хочу подзвонити мамі, за стінкою чую бабах. Усе в пилюці. Усе коричневе. Я взяв саме головне телефон, шорти, тапочки і вибіг", — каже хлопець.



У будинках, що навколо, повилітали шибки. 70-річна Алла Олексіївна живе у сусідньому будинку, під час вибуху була вдома.



"У мене скло у кухні, скло на балконі. Уже як почало гудіти і більше бахати, то я почула у дверях хтось стукав. Я відкрила, стоїть поліцейський, такий великий, каже — швидко з будинку, швидко", — розповідає жінка про евакуацію.



Вибухотехніки оглянули територію, де стався вибух у будинку. Елементів, які могли б здетонувати, не виявили, розповів спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибух внаслідок російської атаки відбувся на проспекті Відродження у Луцьку орієнтовно о 8:30. Впродовж дня в будинку тривав розбір завалів, на подвір'ї розгорнули координаційний штаб і пункт допомоги. Суспільне побувало на місці події та поспілкувалося з жителями пошкодженої багатоповерхівки.У квартирі на п’ятому поверсі, над якою внаслідок російської атаки пробитий дах і поруйнована частина стіни, проживає з чоловіком, розповіла господиня. Жінка подала заяву до фахівців координаційного штабу у поліції, які документують пошкодження житла та травмування людей."Ми оформляємо заяву у зв’язку із тим, що сталося із нашою квартирою. У той момент я була на роботі. У дома нікого не було. Усі живі, здорові — це найголовніше. Усе інше відбудуємо", — каже жінка.Зараз лучанка планує жити у родичів. По сусідству з Наталією у третьому під’їзді поруйнованого будинку на проспекті Відродження мешкає 54-річний. Чоловік каже, що його вдома не було, дружина ж уціліла завдяки котові."От, не дай Боже, жінку кіт би не розбудив і вона не пішла у туалет, а вона якраз біля вікна. Усе б упало на неї. Там усе лежить, якраз там, де вона спала, вона спала біля вікна. Я живу на другому поверсі", — говорить лучанин.Зі слів Віктора, дивом вижив одинадцятирічний сусід"Так, тато на війні, а я був сам, я сам вилазив з-під завалів. Бачив, що дах впав. Чую, ра-та-та. Хочу подзвонити мамі, за стінкою чую бабах. Усе в пилюці. Усе коричневе. Я взяв саме головне телефон, шорти, тапочки і вибіг", — каже хлопець.У будинках, що навколо, повилітали шибки. 70-річнаживе у сусідньому будинку, під час вибуху була вдома."У мене скло у кухні, скло на балконі. Уже як почало гудіти і більше бахати, то я почула у дверях хтось стукав. Я відкрила, стоїть поліцейський, такий великий, каже — швидко з будинку, швидко", — розповідає жінка про евакуацію.Вибухотехніки оглянули територію, де стався вибух у будинку. Елементів, які могли б здетонувати, не виявили, розповів спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині

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