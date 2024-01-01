По три та чотири черги одночасно: на Волині 27 серпня діятимуть жорсткі графіки відключення світла





Водночас, можливі коригування від "Укренерго", про які буде повідомлятись окремо.



Актуальний графік для вашої черги можна побачитьи на сайті "Волиньобленерго" за цим

















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