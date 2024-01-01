По три та чотири черги одночасно: на Волині 27 серпня діятимуть жорсткі графіки відключення світла
Сьогодні, 22:18
Завтра, 27 серпня, відключати електроенергію у більшості регіонів будуть одночасто у трьох та чотирьох груп споживачів, графіки будуть діяти протягом всіє доби.
Водночас, можливі коригування від "Укренерго", про які буде повідомлятись окремо.
Актуальний графік для вашої черги можна побачитьи на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Водночас, можливі коригування від "Укренерго", про які буде повідомлятись окремо.
Актуальний графік для вашої черги можна побачитьи на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Коментарі 1
Ніякі графіки не діють. Світла нема цілий день.Навіщо придумувати графіки, якщо вони не працюють.
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