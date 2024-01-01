З 10 квартир у пошкодженій в Луцьку багатоповерхівки відселять людей





Про це Ігор Поліщук.



Чи зможуть люди повернутися до своїх квартир, зазначив посадовець — з'ясує комісія ТЕБ та НС, котра складе експертний висновок після оцінки рівня пошкоджень п'ятиповерхового будинку.



"Щодо відновлення житла. Є три способи відновити житло. Перший – державна програма "єВідновлення", другий — коли люди самі відремонтують і потім самі звернуться в міськраду з відповідними чеками, міська рада компенсує їм кошти. Третій — міськрада сама виконувати ремонт. Ремонт цього будинку будемо здійснювати самі за кошти міського бюджету", — додав міський голова.



Місцеві жителі розповіли Суспільному, що людям надають прихисток у гуртожитку ліцею на вулиці Дубнівській.



Також Ігор Поліщук зазначив, що орієнтовно 300 заяв від людей, у яких зруйноване житло внаслідок комбінованої атаки РФ 26 серпня, очікують у міськраді з приводу відновлення їхніх помешкань.



Як додав міський голова, на першочергові заходи з ліквідації наслідків російського обстрілу, ремонтні роботи та компенсації лучанам з резервного фонду бюджету Луцької громади планують виділити 14 мільйонів гривень.

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