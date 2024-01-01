«Вибухом знесло двері»: жителі приватного сектору в Луцьку рахують збитки після атаки РФ

«Вибухом знесло двері»: жителі приватного сектору в Луцьку рахують збитки після атаки РФ
Люди, котрі проживають поблизу одного з об'єктів критичної інфраструктури, що потрапив під обстріл, розповіли про наслідки атаки РФ 26 серпня в Луцьку. Суспільне поспілкувалося жителями приватного сектору про пошкоджене житло.

Вдруге від початку повномасштабної війни пережила обстріл РФ 70-річна лучанка Тамара Липяніна. Зі слів жінки, після початку повітряної тривоги спустилися в укриття, де просиділи майже дві години.

"Отут під'їхало оця стіна, бачите, яка полоска, там вікна повибивало. Ну це літня кухня, то це ще таке, знаєте. — Ви в цей момент де були? — Бігли в льох, всі сусіди і ми... Це така сила, де воно береться з такою силою летіти і з такою силою взірватися, це шось страшне, не дай Боже нікому", — сказала мешканка пошкодженої оселі.

Власник поруйнованого будинку в Луцьку В'ячеслав Лимар нещодавно завершив ремонт після попереднього обстрілу. Тепер, говорить чоловік, потрібно знову займатися ремонтом, оскільки пошкоджень у домі чимало.

"Вибухом знесло двері. Полотно вже зняв, буду щось робити сам. Слава Богу, що всі живі залишились. Сподіваюсь, що міська влада допоможе хоча б з дахом, все інше вже будемо своїми силами. Сусіди дуже постраждали, там хата палала, двоє людей, бабуся і її син травмувались, в лікарні, але головне, що живі", — сказав чоловік.

По сусідству з В'ячеславом мешкає лучанка Тетяна, дім якої зазнав найменше пошкоджень. Жителька пошкодженого будинку зазначила: хвилюється за здоров'я доньки, яка в момент обстрілу дуже злякалася.

"Була на роботі, донька подзвонила, що погано і почала кричати, що в вухах дзвенить, приїхала додому, то вони тут всі сиділи в хаті. Потім ми вже знову почули, що почали збивати, звуки вибухів і потім вже такий сильний вибув був. Зараз ми не знаємо чи будемо звертатись в лікарню, але щось їй недобре", — говорить жінка.


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Теги: атака Росії, Луцьк, пожежі
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