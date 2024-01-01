В ТЦК на Волині визначили місце для зустрічі адвокатів із військовозобов'язаними





Про це у Волинському обласному ТЦК повідомили за результатами зустрічі керівництва держустанови із Радою адвокатів Волині.



"З метою дотримання конституційного права військовозобовʼязаних на отримання правової допомоги, визначено спеціальне місце на території Волинського ОТЦК та СП, що не є режимним об’єктом, для забезпечення конфіденційного спілкування адвокатів з громадянами", — йдеться в повідомленні.

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