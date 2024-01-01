Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-28 серпня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-28 серпня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-28 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 26 серпня, сонячна активність була із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим геомагнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. Проте вже у вівторок та середу, 27 та 28 серпня, геомагнітна активність підвищиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) – невеликої магнітної бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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