Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:15
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 серпня. Так, порівняно з понеділком, 26 серпня, валюта здорожчала.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,35 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро – 46,18 грн (+34 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,78 грн (+7 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,35 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро – 46,18 грн (+34 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,78 грн (+7 коп.)
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