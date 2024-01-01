До 70% населення залишиться без електроенергії: енергетик надав графіки відключень світла 27 серпня

Внаслідок найбільшого масованого удару за два з половиною роки на Київ та Дніпропетровщину чекає невтішний прогноз щодо графіків відключення світла 27 серпня.Про це повідомив гендиректор YASNOВін зазначив, що обстріл української енергосистеми, вплив якого на об'єкти досі визначають, призведе до того, що50-70% населення залишиться без світла."Поки що прогноз для Києва та Дніпропетровщини на завтра — графіки, причому досить об'ємні", — написав Коваленко.Відключення світла 27 серпняЗа прогнозом коваленка, слід очікувати відключень впродовж дня і до пізнього вечора:00:00 - 06:00 три черги відключень06:00 - 11:00 чотири черги11:00 - 15:00 три черги15:00 - 21:00 чотири черги21:00 - 00:00 три черги."50-70% населення буде без світла одночасно… Звісно система може бути щє не стабільною і щось піде не так. Але подивимось", — додав Коваленко.