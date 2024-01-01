До 70% населення залишиться без електроенергії: енергетик надав графіки відключень світла 27 серпня

До 70% населення залишиться без електроенергії: енергетик надав графіки відключень світла 27 серпня
Внаслідок найбільшого масованого удару за два з половиною роки на Київ та Дніпропетровщину чекає невтішний прогноз щодо графіків відключення світла 27 серпня.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Він зазначив, що обстріл української енергосистеми, вплив якого на об'єкти досі визначають, призведе до того, що
50-70% населення залишиться без світла.

"Поки що прогноз для Києва та Дніпропетровщини на завтра — графіки, причому досить об'ємні", — написав Коваленко.

Відключення світла 27 серпня
За прогнозом коваленка, слід очікувати відключень впродовж дня і до пізнього вечора:

00:00 - 06:00 три черги відключень
06:00 - 11:00 чотири черги
11:00 - 15:00 три черги
15:00 - 21:00 чотири черги
21:00 - 00:00 три черги.

"50-70% населення буде без світла одночасно… Звісно система може бути щє не стабільною і щось піде не так. Але подивимось", — додав Коваленко.


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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