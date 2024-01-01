Що буде з Telegram в Україні після арешту Павла Дурова: у РНБО пояснили ситуацію





Про це розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко у коментарі



За словами Коваленка, ситуація після затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції має дві складові.



Перша складова – це прийняття в Європі законів, які посилюють регулювання соцмереж. Через ці зміни Дуров і опинився під тиском, адже він завжди уникав будь-якого регулювання. Тепер Європа нагадує Дурову, який є громадянином Франції, що його дії мають відбуватися виключно у правовому полі.



Друга складова – це необхідність протидіяти діяльності російської розвідки на Заході. Зокрема у Франції російські агенти через Telegram вербують людей для виконання різних диверсій – від інформаційних атак до влаштування терактів. Тому, ймовірно, західні розвідки намагатимуться отримати доступ до інформації платформи, щоб виявити російську агентурну мережу.



На думку керівника ЦПД, подальша доля Telegram здебільшого залежить від наступних дій Дурова. Якщо він погодиться співпрацювати з Заходом і виконувати вимоги законодавства, найближчим часом месенджер може стати безпечнішим.



Чи заборонять Telegram в Україні



Стосовно блокування роботи Telegram в Україні, Андрій Коваленко вважає, що поспішне рішення може завдати більше шкоди ніж користі, адже платформа є важливим джерелом інформації для української розвідки.



"Люди які роблять заяви <пропонують заборонити Telegram – ред.>, як правило не несуть відповідальності. Що ці люди пропонують взамін? Яким чином вони пропонують отримувати інформацію з російської сторони? Давайте заборонимо, я не проти насправді. Але потрібно мати відповідь на запитання – де збирати інформацію", – наголосив керівник ЦПД.



Він зауважив, що заборона повинна супроводжуватися альтернативними рішеннями, які не становитимуть загрози для діяльності української розвідки.



"Тобто це комплексне питання. А голосно кричати – це все ж таки не державницька історія", – зазначив Андрій Коваленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Telegram є привабливою платформою для розвідувальних служб в усьому світі. Відомо, що російські спецслужби вербують у месенджері агентів для диверсій на території Європи. Тому розвідки західних держав зацікавлені у доступі до інформації зсередини платформи. Українська розвідка також використовує Telegram для отримання необхідної інформації з РФ, тому поспішне блокування месенджера не є правильним рішенням.Про це розповів керівник ЦПДу коментарі РБК-Україна , передає ТСН За словами Коваленка, ситуація після затримання засновника Telegramу Франції має дві складові.Перша складова – це прийняття в Європі законів, які посилюють регулювання соцмереж. Через ці зміни Дуров і опинився під тиском, адже він завжди уникав будь-якого регулювання. Тепер Європа нагадує Дурову, який є громадянином Франції, що його дії мають відбуватися виключно у правовому полі.Друга складова – це необхідність протидіяти діяльності російської розвідки на Заході. Зокрема у Франції російські агенти через Telegram вербують людей для виконання різних диверсій – від інформаційних атак до влаштування терактів. Тому, ймовірно, західні розвідки намагатимуться отримати доступ до інформації платформи, щоб виявити російську агентурну мережу.На думку керівника ЦПД, подальша доля Telegram здебільшого залежить від наступних дій Дурова. Якщо він погодиться співпрацювати з Заходом і виконувати вимоги законодавства, найближчим часом месенджер може стати безпечнішим.Стосовно блокування роботи Telegram в Україні, Андрій Коваленко вважає, що поспішне рішення може завдати більше шкоди ніж користі, адже платформа є важливим джерелом інформації для української розвідки."Люди які роблять заяви <пропонують заборонити Telegram – ред.>, як правило не несуть відповідальності. Що ці люди пропонують взамін? Яким чином вони пропонують отримувати інформацію з російської сторони? Давайте заборонимо, я не проти насправді. Але потрібно мати відповідь на запитання – де збирати інформацію", – наголосив керівник ЦПД.Він зауважив, що заборона повинна супроводжуватися альтернативними рішеннями, які не становитимуть загрози для діяльності української розвідки."Тобто це комплексне питання. А голосно кричати – це все ж таки не державницька історія", – зазначив Андрій Коваленко.

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