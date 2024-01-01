Скільки Україна витратила на зарплати військовим, харчування і закупівлю техніки 2024 року





Про це повідомило Міністерство фінансів України 26 серпня, передає



За інформацією Мінфіну, кошти скеровано на зарплати військовим, харчування, закупівлю техніки тощо.



"1 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у липні використано з держбюджету – 161,6 млрд грн", – повідомили в міністерстві.



Статті видатків бюджету на оборону та безпеку

Усі гроші на забезпечення військових Україна забезпечує виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Кошти спрямовано:



- на забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів;

- закупівлю продуктів харчування для сил оборони;

медичне забезпечення;

- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.



"Закликаємо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації, адже це є основні джерела фінансування безпеки та оборони України", – заявили в Мінфіні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж семи місяців 2024 року Україна витратила на безпеку та оборону один трильйон гривень.Про це повідомило Міністерство фінансів України 26 серпня, передає ТСН За інформацією Мінфіну, кошти скеровано на зарплати військовим, харчування, закупівлю техніки тощо."1 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у липні використано з держбюджету – 161,6 млрд грн", – повідомили в міністерстві.Статті видатків бюджету на оборону та безпекуУсі гроші на забезпечення військових Україна забезпечує виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Кошти спрямовано:- на забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів;- закупівлю продуктів харчування для сил оборони;медичне забезпечення;- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань."Закликаємо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації, адже це є основні джерела фінансування безпеки та оборони України", – заявили в Мінфіні.

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